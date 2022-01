Mercato: Newcastle ne lâche pas Lingard et négocie pour Alli

Newcastle espère encore se renforcer lors du mercato hivernal et négocie les arrivées de Jesse Lingard et Dele Alli avec Manchester United et Tottenham.

Toujours à la lutte pour le maintien en Premier League, Newcastle a remporté une victoire importante ce samedi contre Leeds (1-0). Un succès qui a permis au Magpies de grimper provisoirement au 18e rang du classement.

Lancé dans une bataille féroce pour se maintenir, le club racheté par le fonds souverain d’Arabie saoudite cherche aussi à renforcer l’effectif d’Eddie Howe pour quitter la zone rouge. Après avoir bouclé les arrivées de Chris Wood et Kieran Trippier, Newcastle espère aussi attirer Jesse Lingard et Dele Alli.

Lingard courtisé cet hiver et pour l’été prochain

Libre en juin prochain, Jesse Lingard dispose de plusieurs prétendants outre-Manche et peut signer un pré-contrat avec le club de son choix. Selon les informations de Fabrizio Romano, Newcastle fait partie de ces courtisans. Afin de devancer la concurrence, les dirigeants des Magpies tentent d’obtenir un prêt lors du mercato hivernal.

D’intenses discussions avec Manchester United et les agents du milieu offensif de 29 ans se poursuivent depuis quelques jours. Retenu l’été dernier malgré l’intérêt, notamment de West Ham, Jesse Lingard s’est contenté d’un rôle de remplaçant chez les Red Devils avec 14 apparitions toutes compétitions confondues et seulement 273 minutes.

Du côté de Newcastle, on espère faite d’une pierre deux coups en obtenant le prêt de l’Anglais cet hiver: renforcer l’équipe en vue du maintien et convaincre le joueur de s’engager durablement au sein de l’ambitieux projet.

Tout pourrait bientôt s’accélérer alors que les Magpies ont rejoint l’Arabie saoudite pour un stage et que Jesse Lingard a voyagé à Dubaï en attendant un éventuel accord entre les deux clubs selon le Daily Telegraph. Les Red Devils pourraient accepter un prêt payant compris entre 6 et 7 millions d’euros, même si rien n’est acté.

Des négociations pour Alli

Mais l’international anglais (32 sélections) de Manchester United n’est pas le seul joueur courtisé avec insistance par les Magpies. Outre les discussions pour Jesse Lingard, l’actuel 18e de Premier League négocie aussi avec Tottenham pour Dele Alli.

En manque de temps de jeu chez les Spurs, où son poste de prédilection cette saison reste le banc de touche, le milieu offensif de 25 ans n’a disputé que deux rencontres de Premier League depuis la fin novembre. Peu utilisé par Antonio Conte, l’Anglais a été autorisé à partir pendant le mercato hivernal.

Déjà intéressé par son profil depuis quelques temps, Newcastle discute toujours avec le club présidé par Daniel Levy. La récente blessure du Brésilien Joelinton, sorti blessé contre Leeds, a rendu plus qu’impératif l’arrivée d’au-moins un renfort offensif en janvier. Avec les dossiers Lingard et Alli, les Magpies espèrent signer deux jolis coups.