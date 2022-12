Mercato: Newcastle et Manchester United prêts à miser gros pour Malo Gusto (OL)?

Actuellement blessé, Malo Gusto suscite tout de même un certain intérêt outre-Manche. D'après le Daily Mail, Newcastle et Manchester United seraient intéressés par le dédenseur de 19 ans en vue d'un transfert, plutôt l'été prochain.

La Premier League lorgne Malo Gusto. Blessé pour plusieurs semaines, Malo Gusto, victime d'un claquage à la cuisse gauche en amical, va manquer plusieurs matchs de Ligue 1. En attendant, à en croire les informations du Daily Mail, au moins deux clubs de Premier League seraient prêts à transmettre une offre à l'OL pour le défenseur droit de 19 ans. Manchester United, mais surtout Newcastle seraient chauds sur le dossier, même si le passage à l'offensive attendra probablement l'été prochain.

Lyon réclamerait prêt de 40M d'euros pour se séparer de son joueur, une somme élevée qu'aucun des deux clubs de Premier League ne semble prêt à dépenser cet hiver, à un poste qui n'est pas prioritaire.

Un des meilleurs centreurs du championnat

Titulaire indiscutable à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Malo Gusto a montré de belles choses, même s'il doit progresser dans beaucoup de domaines, notamment défensifs. Sa marge de progression est en tous cas très élevée, à la hauteur de son potentiel. Lyon mise gros sur lui, le pur produit de la formation lyonnaise. Même si tout est loin d'être parfait dans son jeu, il s'est imposé depuis le début de l'exercice 2022-2023 comme l'un des meilleurs centreurs du championnat.

Le 2 novembre, les statistiques de centres depuis le début de la saison ont été publiées par la ligue, et l'international espoir français caracole en tête des classements. Il est à la fois le joueur qui tente le plus de centres (71), mais aussi celui qui en réussit le plus (23), dans une équipe qui n'a pourtant pas démontré une grande puissance offensive depuis le début de la saison. Une stat qui en dit long sur le style de jeu du jeune latéral, rapide, et porté vers l'offensive. Le profil parfait pour évoluer en Premier League?