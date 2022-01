Mercato: Newcastle et Reims seraient d’accord pour Ekitike, selon la presse anglaise

Selon plusieurs médias anglais, Newcastle aurait formulé une nouvelle offre à Reims pour le transfert d’Hugo Ekitike (19 ans). Le club français l’aurait acceptée.

La nouvelle bruisse dans de nombreux médias anglais ce lundi matin. Newcastle aurait formulé une offre à Reims pour le transfert de son jeune attaquant, Hugo Ekitike (19 ans). Elle s’élèverait à 40 millions d’euros (bonus compris) et le club français l’auraient acceptée. Les Magpies courtisent le joueur depuis plusieurs semaines et avaient vu une première offre refusée par Reims.

La nouvelle formule semble d’avantage correspondre aux attentes du président rémois, Jean-Pierre Caillot, qui confiait attendre un chèque de "30 millions ‘fixe’ + 10 millions de bonus ‘réalisables’", dans une récente interview au Quotidien du Sport.

Il avait aussi expliqué les raisons du refus de la première approche. "Ils nous ont bien proposé 35 millions au total, mais avec de nombreux bonus, dont certains quasiment impossibles à atteindre, avait-il détaillé. Comme par exemple, remporter la Ligue des champions…" Cette fois, toujours d'après les médias britanniques, les parties semblent se rapprocher et Ekitike pourrait rejoindre l’Angleterre après six mois réussis en Ligue 1 (8 buts en 18 matchs).

Targett en approche, Diop visé

West Ham s’est également positionné sur le dossier et pourrait formuler une offre. Mais Newcastle semble en pole. Le joueur pourrait devenir la quatrième recrue hivernale du club anglais et de ses richissimes actionnaires saoudiens. Jusqu’ici, Chris Wood (Burnley), Kieran Trippier (Atlético) et Bruno Guimaraes (Lyon) ont rejoint les rangs des Magpies. Si le transfert d’Ekitike est confirmé, l’enveloppe dépensée sur ce marché hivernal pourrait atteindre les 140 millions d’euros pour l’actuel 18e et premier relégable de Premier League.

Elle devrait encore gonfler puisque Matt Targett (26 ans), défenseur d’Aston Villa, est aussi en passe de signer avec le nouveau riche du football mondial. Selon les informations de RMC Sport, l’insatiable Newcastle aurait également formulé une offre de huit millions d’euros pour Issa Diop (25 ans), défenseur de West Ham.