Mercato: Newcastle ouvrirait la porte à un départ de Saint-Maximin (et aurait déjà fixé le prix)

Allan Saint-Maximin aurait perdu du crédit aux yeux des dirigeants de Newcastle, rapporte The Telegraph. Selon le média anglais, les Magpies seraient prêts à laisser filer l’ailier tricolore en cas d’offre intéressante.

Allan Saint-Maximin est peut-être à la fin d’un chapitre de sa carrière. Quatre ans après son arrivée à Newcastle en provenance de l’OGC Nice, l’ailier français aurait quelque peu perdu la confiance de ses dirigeants, rapporte The Telegraph.

Alors que les Magpies réalisent une très belle saison, avec une troisième place en Premier League à cinq journées de la fin, Saint-Maximin vit paradoxalement un exercice compliqué. Le Tricolore a manqué une petite quinzaine de matchs à cause de pépins physiques à répétition et n’a été titulaire qu’à 13 reprises toutes compétitions confondues (un but, cinq passes décisives).

Elément central de Newcastle avant le rachat par l’Arabie saoudite, Saint-Maximin a peu à peu perdu du crédit et n’est désormais plus indiscutable au sein du club anglais. Au point que ses dirigeants pourraient bien accepter de le laisser filer cet été.

Newcastle attendrait 40 millions

Comme indiqué par The Telegraph, Newcastle est dans l’obligation de vendre plusieurs éléments avant de renforcer son effectif avec des noms ronflants, les profils de Joao Felix et de Raphinha étant notamment évoqués. Dans cette optique, Newcastle pourrait accepter de vendre son attaquant, sous contrat jusqu’en 2026, si une offre d’au moins 40 millions d’euros arrive sur la table.

"Allan sait qu’il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à faire partie de ce qui se passe à Newcastle, il doit prouver qu’il fait partie de l’avenir et qu’il n’est pas un héros du passé, a confié l’un des proches du joueur au Télégraph. C’est un club différent de celui qu’il a rejoint et il le sait." Ça pourrait justement lui coûter sa place.