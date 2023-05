Mercato: Howe évacue les rumeurs Neymar et Ronaldo à Newcastle

Interrogé sur les possibles arrivées de Neymar et Cristiano Ronaldo du côté de Newcastle ce vendredi, le manager des Magpies Eddie Howe a rejeté en brèche cette possibilité. "Les plus grands noms ont été cités à Newcastle et nous n'avons pas recrutés dans ce sens", a-t-il expliqué, arguant qu'il préfère des joueurs plus jeunes pour les développer.

En amont d'une rencontre choc ce dimanche (17h30) lors de la 35e journée de Premier League entre Newcastle, troisième, et Arsenal, deuxième, le manager de Newvastle Eddie Howe a répondu à une question soulignant un possible intérêt du club anglais pour Neymar et Cristiano Ronaldo. Deux noms qui sont ressortis dans la presse britannique ces dernières heures et qui pourraient faire partie des cibles des Magpies lors du prochain mercato estival.

"Financièrement, nous ne pouvons pas faire venir ces joueurs"

Et l'ancien coach de Bournemouth n'a pas tardé à évacuer ces rumeurs dans une prise de parole pour la moins claire. "Ce genre de spéculations existent depuis le premier jour où je suis arrivé, naturellement tout le monde a supposé que les plus grands noms allaient arriver, mais nous n'avons pas recruté dans ce sens-là. Financièrement, nous ne pouvons pas recruter de cette façon pour le moment, et aussi nous devons faire venir les joueurs qui nous correspondent et les intégrer au groupe. Le marché des transferts est très complexe mais financièrement nous ne pouvons pas faire venir ces joueurs."

"Nous devons prospecter plus en profondeur"

Newcastle fait en effet l'objet de nombreuses rumeurs depuis sa prise de contrôle par un consortium soutenu par l'Arabie Saoudite en octobre 2021. Par ailleurs, le club a déjà investi de grosses sommes lors des précédentes fenêtres de transferts (Bruno Guimaraes pour 42 millions d'euros, Chris Wood pour 30 millions d'euros, Sven Botman pour 37 millions d'euros, Anthony Gordon pour 45 millions d'euros ou Alexander Isak pour 70 millions d'euros).

Néanmoins, comme a tenu à le préciser Howe, les profils sont pour lemoins différents de ceux du Brésilien ou du Portugais. "Nous devons recruter judicieusement et il est préférable de découvrir ce genre de joueurs avant qu'il n'explosent sur la scène mondiale. Nous devons prospecter plus en profondeur, les trouver jeunes et les développer. C'est notre ambition."