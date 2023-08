Mercato: Neymar en Arabie saoudite, quelles sont les plus grosses ventes de l’histoire du PSG?

Le PSG s’apprête à transférer Neymar à Al Hilal, en Arabie saoudite. Le n°10 brésilien va devenir la plus grosse vente de l’histoire du club de la capitale. Très largement.

Le PSG est sur le point d’encaisser le plus gros chèque de son histoire sur le marché des transferts. Six ans après son arrivée en provenance du FC Barcelone, Neymar s’apprête à rejoindre Al Hilal, un club basé à Riyad, en Arabie saoudite. Avec un salaire pharaonique à la clé. Le club de la capitale va toucher environ 90 millions (hors bonus) dans l’opération. Il s’agira de la plus grosse vente depuis la création du PSG en 1970. Et de loin.

Depuis leur prise de pouvoir en 2011, les dirigeants qataris ont énormément dépensé pour faire venir des stars au Parc des Princes. Mais ils ont rarement récupéré de grosses sommes à l’heure de se séparer de leurs joueurs. Avant le départ de Neymar, qui avait été recruté pour 222 millions au Barça (le plus gros transfert de l’histoire du football), l’homme qui avait le plus rapporté au PSG jusqu’à présent s’appelle Gonçalo Guedes.

Ronaldinho toujours sur le podium

L’ailier portugais avait été envoyé à Valence en août 2018 pour 40 millions d’euros. Paris avait d’ailleurs réalisé une plus-value après avoir déboursé 30 millions pour le faire venir de Benfica un an et demi plus tôt. A 26 ans, Guedes est actuellement sous contrat avec Wolverhampton. Derrière lui, la deuxième plus grosse vente du PSG concerne David Luiz. Le défenseur brésilien, qui évolue maintenant à Flamengo, avait été transféré pour 35 millions à Chelsea en 2016, deux ans après avoir été recruté à… Chelsea pour 49,5 millions.

Le podium est complété par Ronaldinho, qui avait été cédé au FC Barcelone en juillet 2003 (il y a vingt ans) pour 32,2 millions. Lucas (28,4 millions, Tottenham en janvier 2018), Blaise Matuidi (25 millions, Juventus en 2017), Serge Aurier (25 millions, Tottenham en 2017), Javier Pastore (24,7 millions, AS Rome en 2018), Yuri Berchiche (24 millions, Athletic Bilbao en 2018), Giovani Lo Celso (22 millions, Betis Séville en 2019) et Arnaud Kalimuendo (20 millions, Stade Rennais en 2022) forment le reste du top 10. En attendant le possible départ de Marco Verratti, lui aussi courtisé par Al Hilal, pour qui le PSG réclame au moins 50 millions d'euros...

