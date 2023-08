Mercato: Al-Hilal préparerait un show XXL pour la présentation de Neymar

En passe de s’engager avec le club saoudien d’Al-Hilal, Neymar devrait être présenté en grandes pompes au stade mais aussi sur Internet où la mise en scène de contenus à la gloire du Brésilien devrait coûter des millions d’euros.

L’Arabie saoudite se prépare à célébrer sa nouvelle prise sur le marché des transferts. Après Cristiano Ronaldo en janvier puis la cohorte de grands joueurs depuis le début de l’été (Benzema, Kanté, Mahrez, Koulibaly), Neymar va s’engager dans les prochaines heures avec Al-Hilal. Un transfert à 60 millions d’euros (sans compter les bonus) qui enflamme le Royaume. Le Brésilien va devenir l’une des plus grandes attractions du championnat avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema (mais aussi l’un des joueurs les mieux payés de la planète). Et il devrait être présenté comme tel.

"Attendez-vous à ce qu'ils dépensent des millions. Ce sera l'élite."

Selon le Daily Mail, le club d’Al-Hilal s’active en coulisses pour organiser un show XXL lors de la présentation du futur-ex joueur du PSG. Il devrait être présenté dans un stade plein (comme Benzema qui avait réuni 60.000 personnes) et potentiellement apparaitre dans un endroit historique de la ville de Riyad afin de contribuer à vendre le côté touristique du pays. Le royaume est maître dans l’art de la diffusion de contenus en ligne, en étant le plus gros consommateur du monde de vidéos sur Youtube. L’image revêt donc une importance capitale.

Les dirigeants saoudiens devraient ainsi consulter des experts ayant travaillé sur les cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques et de Coupes du monde. "Ils sont engagés contre la montre (avant la signature de Neymar, ndlr), mais ils ne négligeront aucun effort, confie un expert au Daily Mail. Il y a déjà beaucoup de talent ici, mais ils iront voir le meilleur si besoin et s'ils peuvent le faire à temps. Les responsables, que ce soit le Fonds d'investissement public (PIF) ou Al-Hilal, obtiendront tout ce dont ils ont besoin."

"Attendez-vous à ce qu'ils dépensent des millions, conclut-il. Ce sera l'élite. Il y aura la production, les directeurs de création, les directeurs de spectacle, les directeurs lumière. Il y aura des feux d'artifice, des spectacles de drones, de la musique – ce sera un projet majeur et ils voudront autant de médias que possible pour obtenir autant de visibilité que possible."