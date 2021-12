Algérie: contrat résilié pour Belaïli avec son club qatari… au lendemain de son but face au Qatar

Au lendemain de son but victorieux face au Qatar (2-1) en demi-finale de la Coupe Arabe, l’Algérien Youcef Belaïli n'est plus sous contrat avec le Qatar SC.

Même s’il n’est sûrement pas volontaire, le timing est pour le moins étonnant. Héros de la victoire algérienne (2-1) face au Qatar, qui évoluait à domicile, en demi-finale de la Coupe arabe, merecredi, après avoir marqué le but de la victoire, Youcef Belaïli est désormais sans club. Son contrat avec le Qatar SC a effectivement été résilié ce jeudi, "par consentement mutuel".

D’après plusieurs médias arabes, cette fin de contrat n’aurait rien à voir avec le but de Belaïli avec les Fennecs, mais tiendrait plus d’une envie de voir ailleurs. Dans son communiqué, le Qatar SC, club basé à Doha, parle d’une "concertation entre le joueur et le club" ayant mené à la résiliation et "souhaite au joueur tout le succès possible dans la suite de sa carrière". Des rumeurs l’enverraient aux Émirats Arabes Unis, où l’attendrait un contrat juteux, ou en Espagne.

Un but d'anthologie face au Maroc

Avant même la finale entre l'Algérie et la Tunisie, samedi, Belaïli est l’une des sensations de cette Coupe arabe, qui se tient depuis le 30 novembre au Qatar. La star des Fennecs s’est d’abord illustrée lors du quart contre le Maroc, samedi dernier, en inscrivant un but d’anthologie: une demi-volée de plus de quarante mètres ayant lobé le gardien. Face au Qatar, il a remis le couvert, en marquant en deux temps un penalty victorieux à la 90+17e, au bout d’un temps additionnel hors normes.

Après lancé sa carrière en Algérie et brillé lors d’un passage à l’ES Tunis, Belaïli avait été suspendu deux ans après un contrôle positif à un produit prohibé. Il avait ensuite tenté sa chance en Ligue 1, à Angers en 2017-2018, mais sans réussir à s'imposer. Champion d’Afrique, après un superbe tournoi avec les Fennecs en 2019, il a fait le choix de quitter le Maghreb dans la foulée pour s’engager pour un an aux Émirats Arabes Unis, à Al-Ahli. Depuis 2020, il évoluait au Qatar SC, pour qui il a inscrit 17 buts en 24 matchs.