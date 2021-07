Mercato: Olivier Giroud signe officiellement à l'AC Milan

Comme pressenti ces derniers jours, Olivier Giroud s'est engagé avec l'AC Milan. À 34 ans, l'international français va découvrir la Serie A et pourra encore disputer la Ligue des champions.

Arrivé à Chelsea en janvier 2018, Olivier Giroud repart plus de trois ans plus tard en ayant bien garni son palmarès avec une FA Cup, une Ligue Europa et une Ligue des champions. L'international français s'est officiellement engagé avec l'AC Milan, pour un nouveau challenge sportif à 34 ans. Le club italien n'a pas annoncé la durée de son contrat, qui devrait être de deux ans.

S'il a largement contribué à la victoire des Blues en Ligue des champions avec ses buts lors du parcours européen, Olivier Giroud a subi aussi l'arrivée de Thomas Tuchel. Avec le technicien allemand, le buteur français prenait plus souvent place sur le banc. Arrivé en Premier League avec Arsenal à l'été 2012 après un titre en Ligue 1 avec Montpellier, il va découvrir aussi un nouveau championnat.

Olivier Giroud était encore sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Chelsea. L'AC Milan aurait versé aux Blues un million d'euros pour ce transfert, avant un autre million en fonction de plusieurs bonus. D'accord depuis longtemps pour signer avec le club rossonero, le champion du monde aurait accepté un salaire estimé à 3,5 millions d'euros annuels par la presse italienne.

Un bon choix pour les Bleus ?

Olivier Giroud pourra notamment évoluer avec un autre attaquant expérimenté, un certain Zlatan Ibrahimovic, qui s'est positionné ces derniers jours pour l'arrivée du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Concernant l'équipe de France justement, le choix de l'AC Milan pourrait permettre à Giroud de retrouver du temps de jeu, dans un club qui va disputer la Ligue des champions, pour être toujours un candidat à l'équipe de France.

Remplaçant lors de l'Euro avec le retour de Karim Benzema, Olivier Giroud reste un cadre du groupe de Didier Deschamps, qui continuera à la tête de l'équipe championne du monde jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, en fin d'année 2022.