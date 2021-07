Mercato: Milan et Chelsea d’accord sur l’indemnité pour Giroud

Le transfert d’Olivier Giroud (34 ans) à l’AC Milan n’est plus qu’une question de jours selon Sky Sport Italia. Un accord a été trouvé avec Chelsea qui percevra une petite indemnité pour libérer l’attaquant de sa dernière année de contrat.

Plus rien ne semble empêcher un départ d’Olivier Giroud (34 ans) à l’AC Milan. Selon Sky Sport Italia, le club lombard a trouvé un accord avec Chelsea jeudi et l’annonce du transfert devrait intervenir assez rapidement, peut-être lundi après la visite médicale passée par le champion du monde. Les contacts entre Giroud et Milan remontent à plusieurs semaines. Mais son arrivée a subi un contre-temps après la décision unilatérale de Chelsea de lever l’option pour prolonger d’un an le contrat de son joueur, qui arrivait à terme le 30 juin.

Deux millions d'euros de compensation, dont un fixe

Un coup de frein pour Milan qui souhaitait le recruter libre. Les deux clubs se sont finalement rapprochés ces dernières heures avant de tomber d’accord sur le versement d’une petite indemnité de compensation. Selon Sky Sport, le club lombard versera deux millions d’euros à Chelsea: un en partie fixe et l’autre selon des bonus difficilement accessibles.

Le joueur est, lui, d’accord depuis longtemps avec son futur club sur les bases d’un contrat de deux ans avec un salaire de 3,5 millions d’euros. Relégué dans la hiréréchie des attaquants par Thomas Tuchel, Giroud, qui aura 35 ans le 30 septembre, va découvrir un nouveau championnat neuf ans après avoir quitté la France pour l’Angleterre (à Arsenal de 2012 à janvier 2018, puis à Chelsea).

Il évoluera avec un autre attaquant très expérimenté en attaque: Zlatan Ibrahimovic (39 ans). "Plus nous parvenons à recruter des joueurs de haut niveau, mieux c'est, a déclaré la star suédoise début juin dans la Gazzetta dello Sport. Giroud a une grande expérience et nous n'avons pas beaucoup de joueurs qui ont remporté des trophées. S'il vient, il est le bienvenu." C’est en très bonne voie.