Mercato: Oscar dans le viseur du Barça pour remplacer Coutinho

En quête d'un remplaçant de Philippe Coutinho, parti à Aston Villa, le Barça s'intéresserait à Oscar, l'ancien joueur de Chelsea, qui fait le bonheur du championnat chinois.

Un Brésilien en chasse-t-il un autre? Alors que Philippe Coutinho a filé à Aston Villa, le Barça cherche son remplaçant. Selon TNT Sport, le club catalan se renseigne sur Oscar pour compenser le départ du Brésilien. En Chine depuis 2017, le joueur de 30 ans est sous contrat jusqu'en 2024. Mais la situation économique du Barça complique l'opération et forcerait les Catalans à attendre la fin du contrat du joueur pour ne pas avoir à verser d'indemnités de transfert.

>> Suivez le mercato en direct

Oscar ne veut pas partir tout de suite

Transféré à la surprise générale en 2017, alors qu'il était au sommet de sa forme avec Chelsea, Oscar a essuyé beaucoup de critiques sur ses choix. "On me critique pour être venu en Chine. Mais les footballeurs sont comme n’importe quel autre travailleur: chaque personne veut gagner de l’argent pour aider sa famille. Je fais ça pour eux. Je suis issu d’un milieu social très pauvre au Brésil. J’encaisse ce que je reçois parce que je l’ai mérité. C’est le fruit de mon travail", se défendait-il alors sur son choix de carrière.

S'il s'assure un avenir financier confortable avec un salaire estimé à 464.000 euros par semaine, le joueur de 30 ans avait fait part en janvier 2021 de son bonheur d'évoluer à Shanghai. "Je ne pense pas à quitter la Chine. Il y a un grand projet pour moi ici", assurait-il au journal britannique The Guardian. Une position qui restera la même un an plus tard, après l'intérêt du Barça ?