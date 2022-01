Mercato: de Just Fontaine à Ikea, la vidéo très drôle de Reims pour la signature de Cajuste

Jens Cajuste s’est engagé ce lundi en faveur du Stade de Reims jusqu’en 2026. Le club champenois s’est fendu d’une jolie vidéo pour officialiser la signature du milieu international suédois de 22 ans.

Longtemps courtisé par Rennes pendant le mercato estival, Jens Casjuste a finalement rejoint Reims lors de la fenêtre hivernale des transferts. Comme annoncé par RMC Sport depuis plusieurs jours, la piste menant à l’international suédois de 22 ans a abouti à un contrat et son arrivée a été officialisée ce lundi par le club champenois.

Jens Cajuste s’est engagé avec l’actuel 14e de Ligue 1 jusqu’en 2026. Au-delà du traditionnel communiqué, Reims a également publié une vidéo pleine d’humour sur les réseaux sociaux.

"Cajuste, l’art de la simplicité"

Souvent inspiré au moment de mettre en scène certains joueurs pour annoncer différentes nouvelles comme des prolongations ou le nouveau maillot de l’équipe première, le responsable des réseaux sociaux semblait un peu manquer d'imagination pour ce recrutement. Ou plutôt, a fait mine de manquer d'imagination.

Après avoir suggéré un échange de messages avec le milieu scandinave, Reims s’est mis en quête d’une bonne idée pour lui souhaiter la bienvenue. Après un petit brainstorming à base de jeux de mots comme "Cajuste prix" ou "Casjute Fontaine", une (fausse) recherche en ligne a permis de trouver la perle rare.

Un petit tour par les images les plus marquants de Suède comme les saunas, les bains dans l’eau gelée où même la famille royale, le drapeau et la militante écologiste Greta Thunberg… Et bingo, direction le magasin suédois le plus connu du monde, Ikea, le temps d’un appel en visio avec Jens Casjute. L’inspiration finale a finalement été proposée par la nouvelle recrue elle-même, d’un "Tu n’as qu’à faire simple", rédigé dans un faux SMS envoyé au Stade de Reims. Quelques vidéos des meilleures actions du milieu avec son ancienne équipe du FC Midtjylland et un slogan tout trouvé: "Jens Cajuste, l’art de la simplicité".

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pour amuser les internautes et signer une nouvelle vidéo marquante. Tout simplement. Charge à Jens Cajuste d’en faire autant balle au pied sous les ordres d’Oscar Garcia.