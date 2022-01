Mercato: le Barça prête Coutinho et entame son dégraissage

Philippe Coutinho va quitter le Barça lors du mercato hivernal et rejoindre Aston Villa. Le prêt avec option d’achat du milieu offensif brésilien a été officialisé ce vendredi par les deux clubs.

L’opération dégraissage est bien lancée au Barça. Le club catalan a officialisé ce vendredi le départ de Philippe Coutinho lors du mercato hivernal. Le milieu offensif brésilien rejoint Aston Villa jusqu’à la fin de saison, via un prêt avec option d’achat.

Selon les éléments partagés par l’entité blaugrana dans un communiqué, Aston Villa prendra en charge une partie du salaire du joueur de 29 ans pendant son prêt. Avec des émoluments estimés à 16 millions d’annuel, cela constitue donc une belle économie pour la direction du Barça. Philippe Coutinho s’envolera vers Birmingham et l’Angleterre dans les 48 heures afin d’y passer sa visite médicale et d’y finaliser l’obtention d’un permis de travail.

Coutinho, le départ d’un flop blaugrana

En intégrant une option d’achat à la cession de Philippe Coutinho, le Barça espère bien dire adieu à l’un des plus gros flops des dernières années. Courtisé dès l’été 2017 après le départ de Neymar au PSG, l’international auriverde aux 63 sélections a débarqué quelques mois plus tard à Barcelone en janvier 2018. Pour le recruter et l’arracher à Liverpool, le club catalan avait lâché près de 135 millions d’euros aux Reds.

Arrivé pour lancer un nouveau cycle blaugrana, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à se rendre indispensable en Catalogne avec un total de 25 buts et 14 passes décisives en 106 apparitions toutes compétitions confondues. Parfois utilisé dans l’entrejeu et parfois sur l’aile gauche, le Brésilien a le plus souvent déçu. Son principal fait restant un titre remporté en Ligue des champions… avec le Bayern en 2020. Un premier prêt non concluant marqué au passage par un doublé lors de l’humiliation infligé au Barça (8-2).

Les retrouvailles avec Gerrard

Malgré des performances décevantes au Barça et des pépins physiques à répétition, Philippe Coutinho a toujours gardé une belle cote de popularité. Régulièrement annoncé dans le viseur d’Arsenal, Leicester ou même présenté comme la future star de Newcastle, Philippe Coutinho a finalement opté pour Aston Villa.

Treizièmes de Premier League avec 22 points en 19 rencontres, les Villans chercheront à se rapprocher des places européennes à la faveur de deux matchs en retard contre Leeds et Burnley. L’arrivée de Philippe Coutinho confirme les ambitions du club de Birmingham. Surtout, le Brésilien retrouve Steven Gerrard du côté d’Aston Villa.

Désormais entraîneur, la légende du football anglais a évolué pendant deux ans avec sa nouvelle recrue lors d’une aventure commune à Liverpool entre 2013 et 2015. Cette relation entre les deux hommes devrait permettre une adaptation éclair de Philippe Coutinho chez les Villans au sein d’un championnat qu’il connait par cœur et où il a brillé.

Ce prêt du milieu offensif à Aston Villa s’apparente donc à une solution gagnant-gagnant pour toute le monde. Le joueur tentera de se relancer à 29 ans, le club anglais s’offre une recrue de choix et le Barça réalise une belle économie qui pourrait à terme lui permettre d’inscrire Ferran Torres en Liga.