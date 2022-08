Mercato: Paqueta quitte officiellement l'OL pour West Ham

Quelques minutes après les adieux du joueur au public lyonnais ce lundi, Lucas Paqueta quitte officiellement l'OL. Le club rhodanien récupère plus de 61 millions d'euros avec le transfert du Brésilien à West Ham où il s'est engagé pour cinq ans.

Clap de fin pour Lucas Paqueta à l'OL. Deux ans après son arrivée chez les Gones, le milieu de terrain brésilien quitte officiellement le club lyonnais pour West Ham, où il a signé un contrat de cinq ans.

Comme indiqué dans leur communiqué, les Gones récupèrent au total 61,63 millions d'euros, dont 18,68 millions d'euros de bonus, même s'ils cèdent 15% de leur plus-value à l'AC Milan. Le Brésilien aura au total disputé 80 matchs, pour 21 buts et 13 passes décisives avec le club cher au président Aulas.

Les jolis adieux de Paqueta aux supporters de l'OL

Quelques instants plus tôt, le joueur avait lui-même officialisé son départ, publiant un long message à destination des supporters rhodaniens.

"Je voudrais commencer par un mot: Gratitude, écrivait alors Lucas Paqueta sur son compte Instagram. Merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble, pour toutes ces émotions ressenties à vos côtés. Merci de m’avoir accueilli, ainsi que ma famille et de nous avoir fait sentir comme à la maison! Merci pour tous les moments passés ensemble! Merci de m’avoir redonné la brillance de jouer au football. Merci aux supporters pour toute l’affection et l’amour: ce fut et ce sera toujours réciproque. Merci à tous les membres du staff et à tous mes coéquipiers! J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, pour vous, pour le club. Les efforts et la passion pour ce maillot n’ont pas manqué! Lyon restera à jamais dans mon cœur! 'Va et reste là où les personnes te valorisent'. Je t’aime Lyon, adieu."

L'OL touchera 10% sur une éventuelle plus-value

Si Lucas Paqueta n'avait pas annoncé le nom de son prochain club, il s'agira bien de West Ham, malgré le léger doute émis par Jean-Michel Aulas ce dimanche. Lyon récupérera également une plus-value de 10% sur une éventuelle plus-value future.

"L’OL tient enfin à remercier Lucas Paqueta pour son investissement et son professionnalisme depuis son arrivée au club il y a deux ans, indique le club lyonnais. L’ensemble de l’Olympique Lyonnais lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, une très belle réussite en Premier League avec West Ham."

"Je suis extrêmement heureux d'être ici, déclare le Brésilien dans le communiqué de son nouveau club. J'espère que c'est le début d'un voyage agréable. J'espère que mon séjour ici sera couronné de succès. La saison dernière, West Ham a connu une très bonne saison et j'espère qu'ils continueront à effectuer de plus en plus de bonnes saisons pendant mon séjour au club. Je suis ravi d'enfiler le maillot de West Ham et de montrer aux fans ce que je peux faire, pour aider mes coéquipiers et le club." Lucas Paqueta pourrait effectuer ses grands débuts ce mercredi face à Tottenham pour un premier derby londonien.