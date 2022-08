Mercato: un rebondissement dans le dossier Paqueta à West Ham ? Aulas évoque un autre club anglais sur le coup

Selon les mots de son président Jean-Michel Aulas ce dimanche, l’Olympique Lyonnais pourrait vendre Lucas Paqueta, annoncé proche de West Ham, à un autre club anglais, sans en dire le nom.

Un rebondissement dans le dossier Paqueta? Le milieu de terrain brésilien, plus que jamais sur le départ et hors du groupe de l’OL pour le déplacement à Reims (1-1), pourrait finalement ne pas prendre la direction de West Ham. C’est ce qu’a laissé entendre le président lyonnais Jean-Michel Aulas à l’issue de la rencontre.

"Peut-être qu’on va se réveiller avec une nouveauté"

"C'est malheureux que Lucas Paqueta parte, déclare-t-il au micro de Canal+. Mais il voulait partir. On pensait avoir de très grands clubs, on ne les pas eus. Il a fallu discuter au dernier moment avec West Ham. Maintenant je sais qu'il y avait un club anglais qui voulait se manifester au dernier moment donc peut-être que demain matin (ce lundi) on va se réveiller avec une nouveauté. Je ne peux pas vous dire le nom".

Ce samedi, la presse anglaise annonçait pourtant une visite médicale du joueur chez les Hammers ce dimanche et comme confirmé par RMC Sport, un accord aurait été tout proche entre les parties. Paqueta se serait envolé pour Londres samedi soir. Un montant de 60 millions d’euros était annoncé pour la vente du milieu de terrain, qui pourrait donc prendre la direction d’un autre club outre-Manche. Tout le monde sera très vite fixé, puisque le marché des transferts ferme ses portes ce jeudi soir.