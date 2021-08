Mercato: Pedro passe de la Roma à la Lazio, une première depuis quarante ans

Pedro s'est engagé ce jeudi avec la Lazio. Pas dans les plans de José Mourinho à la Roma, l'attaquant espagnol de 34 ans est le premier transfert direct entre les deux clubs rivaux depuis quarante ans.

A peine arrivé, Pedro Rodriguez entre déjà dans l'histoire de la Lazio. L'ancien attaquant du Barça et de Chelsea s'est engagé ce jeudi avec les Biancocelesti. Le club a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux, en présentant son "nouveau numéro 9", vêtu d'un maillot et d'une écharpe bleu ciel. L'attaquant espagnol de 34 ans, qui ne figurait pas dans les plans de José Mourinho à la Roma, a rejoint le club ennemi gratuitement, alors qu'il lui restait deux ans de contrat.

>> Suivez le mercato en direct

40 matchs avec les Gialorossi

La Roma l'a laissé partir libre afin d'économiser son salaire conséquent (3 millions d'euros annuels, selon la presse italienne). L'arrivée du champion du monde 2010 est une bonne opération pour la Lazio, en manque de liquidités, sachant que l'attaquant connaît bien Maurizio Sarri, qui l'a entraîné à Chelsea en 2018-2019. Arrivé il y a un an en Italie, l'international espagnol a disputé 40 matchs avec les Giallorossi (six buts). Ce passage direct d'un joueur entre les deux clubs rivaux de la capitale italienne est une rareté: ce n'est arrivé que cinq fois dans l'histoire, selon la Gazzetta dello Sport, et jamais depuis quarante ans: le dernier en date était le défenseur Carlo Perrone, qui a joué à la Lazio entre 1977 et 1981, avant de rejoindre la Roma pour une saison et de finalement revenir chez les Laziali.

A deux jours de la reprise de la Serie A face à Empoli, la Lazio continue d'étoffer son effectif, avec les arrivées de Felipe Anderson (de retour au club), Elseid Hysaj, Dimitrije Kamenović et le retour de prêt de Jordan Lukaku. Les coéquipiers de Ciro Immobile, arme offensive numéro 1 de la Lazio, ont pour ambition de retrouver la Ligue des Champions, après avoir terminé sixième la saison passée, juste devant leur ennemi juré.