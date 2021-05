Liga, Serie A... les enjeux d’un dernier week-end de folie

A l’image de la Ligue 1, les championnats européens demeurent toujours aussi indécis avant l’ultime journée de la saison. Course au titre en Espagne, lutte pour l’Europe en Allemagne ou en Angleterre, final épique en Serie A, le dernier week-end de compétition s’annonce spectaculaire pour décrocher un billet en Coupe d’Europe.

Espagne : derby madrilène à distance pour le titre

Battu par le Celta Vigo (1-2) dimanche, le Barça a dit adieu à ses rêves de doublé coupe-championnat. Seuls l’Atlético de Madrid et le Real peuvent encore prétendre au titre lors de la 38e journée de Liga. Samedi prochain (18h), les Colchoneros se déplaceront sur le terrain de Valladolid qui a besoin d’une victoire pour espérer se maintenir.

Au même moment, l’équipe entraînée par Zinedine Zidane aura fort à faire pour l’emporter face à Villarreal. Le groupe d’Unai Emery tentera de sécuriser sa place en Ligue Europa avant de rêver d’un sacre européen contre Manchester United quatre jours plus tard (le 26 mai dès 21h en direct sur RMC Sport 1). Pour le reste, la course à la Ligue des champions est déjà bouclée alors que la Real Sociedad, le Betis Séville et Villarreal se disputeront pour savoir qui finira en Ligue Europa et en Conference League.

Italie : la Juve privée de Ligue des champions?

En se lançant dans la Super League, la Juventus avait choisi de tourner le dos à la Ligue des champions. Mais après l’échec du projet porté par Andrea Agnelli, le club turinois pourrait bien quand même être privé de C1. La faute à un final à couteaux tirés en Serie A.

Si l’Inter et l’Atalanta sont assurés de jouer la prestigieuse compétition continentale, les partenaires d’Adrien Rabiot et Cristiano Ronaldo vont devoir cravacher lors de la 38e journée.

Cinquième avant son déplacement à Bologne dimanche prochain (15h), la Vieille Dame doit absolument gagner. En plus d’une victoire, les Bianconeri auront besoin d’une contre-performance de Naples face à Hellas Vérone ou de l’AC Milan sur le terrain de l’Atalanta.

Derrière, la Lazio est assurée de jouer la Ligue Europa alors que la Roma devra éviter la défaite contre La Spezia afin de devancer le Sassuolo de Roberto De Zerbi dans la course à la Conference League.

Allemagne : une seule (petite) incertitude en Bundesliga

Le Bayern titré, le club bavarois n’aura qu’un seul objectif lors de la 34e journée de Bundesliga samedi prochain (15h30): offrir un 41e but à Robert Lewandowski face Augsbourg. Pour le reste du championnat allemand, tout est réglé ou presque dans la course à l’Europe. Les quatre qualifiés en Ligue des champions sont connus. Idem pour les deux clubs qui joueront la Ligue Europa. Le dernier doute concerne l’identité de l’équipe qui disputera la Conference League.

Septième provisoire avant l’ultime multilpex, l’Union Berlin se qualifiera pour l’Europe en cas de victoire contre Leipzig. Mais une défaite et ses trois premiers poursuivants (Mönchengladbach, Stuttgart et Fribourg) pourraient encore y croire.

Angleterre : Liverpool rêve encore de C1, suspense pour l’Europe

Un coup de tête fabuleux d’Alisson au bout du temps additionnel contre West Brom (1-2) et Liverpool peut encore croire à une qualification pour la prochaine Ligue des champions avec les deux clubs mancuniens. Cinquièmes avant les deux dernières journées de Premier League, les Reds accusent trois points de retard sur Leicester et une unité sur Chelsea.

En profitant du duel entre les Foxes et les Blues à Stamford Bridge, lors de la J37, il suffira à l’équipe dirigée par Jürgen Klopp de deux victoires contre Burnley et Crystal Palace pour valider son billet en C1. Cinq équipes peuvent encore mathématiquement arracher un billet pour la C1 lors des deux dernières journées de championnat (Leicester, Liverpool, Chelsea, Tottenham ou West Ham).

Vainqueur de la FA Cup contre Chelsea (1-0), Leicester est également assuré de finir dans le top 5 en championnat. De fait, les Foxes ont rendu la sixième place de Premier League qualificative pour la Ligue Europa. Et c’est là que les choses se compliquent un peu. Leicester jouera a minima la C3. Pour Liverpool, ce sera au pire la Conference League.

Mais mathématiquement, six équipes se retrouvent à la lutte pour les dernières places européennes et aussi bien Everton (8e avec 56 points) qu’Arsenal (9e avec 55 points) peuvent encore décrocher un accessit continental.

Même le Leeds de Marcelo Bielsa, dixième avec 53 points, peut encore espérer jouer l’Europe si ses quatre rivaux de dépassent pas les 59 unités. Mais une qualification du promu semble hautement improbable à cause d’une différence de but largement défavorable (+22 pour Tottenham, +10 pour West Ham, +3 pour Everton, +12 pour Arsenal et +3 pour Leeds). Le multiplex prévu dimanche prochain lors de la 38e journée de Premier League (en direct dès 17h sur RMC Sport 1) s’annonce fantastique.