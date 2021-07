Sarri encense Giroud, "toujours là en cas de besoin"

Maurizio Sarri, nouvel entraîneur de la Lazio Rome, conserve un souvenir très fort d’Olivier Giroud lors de son passage à Chelsea. Il pourrait croiser la route de l’attaquant français en Serie A puisqu’il est courtisé par l’AC Milan.

Après un an de pause, Maurizio Sarri a retrouvé un banc en Italie. Démis de ses fonctions à la Juventus à l’été 2020, l’entraîneur a été nommé à la Lazio Rome en remplacement de Simone Inzaghi, parti à l’Inter Milan. Le technicien en a profité pour se ressourcer avec sa famille, lire et regarder beaucoup de courses cyclistes, "une des choses que j’aime le plus", a-t-il confié dans une interview à SportItalia.

De retour aux affaires, il scrute les mouvements de ses rivaux, dont l’AC Milan, qui pourrait recruter Olivier Giroud, qu’il a entrainé pendant son année à Chelsea (2018-2019). Et il en conserve un excellent souvenir.

"Giroud et Pedro vont jouer, tu mets les neuf autres"

"C'est un grand professionnel, un de ces joueurs qui sont toujours là en cas de besoin, confie-t-il. Avant la finale de la Ligue Europa, Zola (son adjoint chez les Blues, ndlr) m'a demandé quelles étaient mes intentions et j'ai répondu: ‘Giroud et Pedro vont jouer, c’est sûr – ils n’ont jamais raté les matchs importants – tu choisis les neuf autres joueurs’."

Utilisé avec parcimonie en Premier League, Giroud avait en revanche participé à la campagne de Ligue Europa dans la peau d’un titulaire indiscutable. Il avait terminé meilleur buteur de la compétition avec 11 buts et Chelsea avait levé le trophée en battant largement Arsenal (4-1) en finale.

Giroud reste sur une saison frustrante à Chelsea où Thomas Tuchel l’a peu fait jouer malgré ses six buts en Ligue des champions. Alors qu’il arrivait en fin de contrat cet été, les Blues ont activé une clause pour prolonger son contrat d’un an. Cela retarde sa signature à l’AC Milan qui souhaite récupérer l’international français libre. Le joueur discute avec le club londonien pour être libéré de cette année de contrat et pouvoir tenter une nouvelle aventure en Italie où un contrat de deux ans l’attend.