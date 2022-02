Mercato: plus que trois clubs en lice pour la signature d’Haaland, selon la presse espagnole

L’été prochain, Erling Haaland fera partie des noms qui reviendront le plus sur le marché des transferts. Selon Sport, trois formations sont en course pour s’attacher les services du buteur norvégien de Dortmund.

Blessé depuis la fin du mois de janvier, Erling Haaland n’a pas pu aider le Borussia Dortmund à passer les barrages de la Ligue Europa. Eliminés par les Glasgow Rangers, les Allemands conservent un infime espoir de remporter le titre champion d’Allemagne, au détriment du Bayern Munich. Pour cela, ils auront besoin du Norvégien en pleine forme.

D’autant qu’il y a des chances que ce soit la dernière saison du buteur avec les coéquipiers de Marco Reus. Au vu de son statut de joueur potentiellement destiné à gagner le Ballon d’Or, le buteur attire les foules et les offres devraient pleuvoir lors du mercato estival. De son côté, Sport a une idée des formations ayant le plus de chances de le recruter. Il s’agirait du FC Barcelone, du Real Madrid et de Manchester City.

Une bataille féroce à venir

Le média catalan indique les Barcelonais se sont entretenus avec l’agent du Norvégien Mino Raiola à Monaco. Une réunion faisant suite à un entretien entre le clan d’Haaland et le Real Madrid. De leur côté, les Citizens seraient prêts à abandonner la piste Harry Kane, afin de signer l’élément aux 16 réalisations en Bundesliga.

Questionné cette semaine sur les opérations à venir cet été, le président du Barça Joan Laporta a livré des mots qui ont de quoi faire rêver les fans catalans: "On a bien travaillé durant le mercato d’hiver. On espère qu’on travaillera bien également cet été et que tout le monde sera satisfait de ce qui aura été fait." Dans tous les cas, une potentielle venue de l’attaquant passera sans doute par une qualification en Ligue des champions.