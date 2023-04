Ligue des champions: comment Todd Boehly est en train de couler Chelsea

Copropriétaire de Chelsea depuis mai 2022 après le départ de Roman Abramovich, Todd Boehly est en train de couler petit à petit un club qui a pourtant remporté la Ligue des champions en 2021.

Qu’elles semblent loin les scènes de joie sur la pelouse du stade du Dragon. Le 29 mai 2021, Chelsea remportait la deuxième Ligue des champions de son histoire, en s’imposant face à Manchester City (1-0) grâce à un but de Kai Havertz. Près de deux ans plus tard, la C1 peut de nouveau apporter un peu de bonheur aux supporters des Blues. Pourtant, le scénario est totalement différent.

Largué en Premier League (11e après 31 journées), Chelsea compte sur la plus belle des compétitions européennes pour sauver une saison catastrophique à tout point de vue. Dominés 2-0 au Bernabeu lors du quart de finale aller face au Real Madrid, les joueurs de Frank Lampard sont en quête d’un exploit monumental pour sortir le tenant du titre et vainqueur à 14 reprises de la Ligue des champions. Mais comment le club du sud-ouest de Londres en est arrivé là ? Une partie de la réponse tient en un nom: Todd Boehly.

Des choix douteux

Copropriétaire de Chelsea depuis mai 2022 et le départ de Roman Abramovich, l’homme d’affaires américain - accompagné de Behdad Eghbali et Hansjorg Wyss - multiplie les mauvais choix et les erreurs, à commencer par le poste d’entraîneur. Présenté comme l’homme qui a ramené la Ligue des champions à Chelsea, Thomas Tuchel a été gentiment remercié par la nouvelle direction en septembre 2022, payant le mauvais début de saison des Blues mais surtout sa mésentente avec les patrons.

Todd Boehly n’hésite pas à sortir le chéquier pour débusquer Graham Potter à Brighton. Le technicien ne fait pas de magie et est débarqué sept mois plus tard, remplacé par l’ancienne légende de la maison, Frank Lampard, dont les effets tardent encore à se faire ressentir après trois matchs sur le banc des Blues. Selon la presse anglaise, le choix du meilleur buteur du club était une évidence pour Boehly, convaincu que l’ancien international anglais peut remettre de l’ordre dans une maison sans dessus dessous. D’autant qu’il est seulement censé assurer l’intérim, puisque le board de Chelsea étudie plusieurs pistes pour attirer un grand nom sur le banc.

Le poste d’entraîneur n’est pas le seul à avoir subi de profonds changements. L’arrivée de Todd Boehly et des nouveaux propriétaires a entraîné une vague de départs, que ce soit au niveau de la direction (la directrice générale Marina Granovskaïa) ou au niveau du staff médical, pourtant très réputé ces dernières années. Selon The Athletic, l’homme d’affaires américain (49 ans) n’aurait mis que trois minutes pour licencier le chef des kinés, Thierry Laurent, via un entretien sur Zoom. Le Français était pourtant en poste depuis… 2005.

Dépenses pharaoniques et vestiaires trop petits

Dès son arrivée, Todd Boehly a surtout fait parler pour sa capacité à sortir le chéquier et enchaîner les dépenses astronomiques (plus de 600 millions d’euros lors des deux derniers mercatos) pour faire signer de très longs contrats à de jeunes joueurs qui n’ont pas encore totalement fait leur preuve au très haut niveau. Au total, 16 nouveaux sont arrivés (dont Mudryk, Enzo Fernandez, Badiashile) mais aucun vrai numéro 9, dont le club manque cruellement cette saison.

Le groupe professionnel des Blues comptent 31 éléments et selon The Athletic, les infrastructures ne seraient pas au niveau, comme le vestiaire du centre d’entraînement à Cobham, jugé trop petit. Ce qui obligerait certains joueurs à aller se changer ailleurs.

Des analyses à côté de la plaque

Jamais avare d’interview et de déclarations en tout genre, le copropriétaire de Chelsea n’échappe pas aux critiques ces dernières semaines. Comme lorsqu’il avait annoncé que son équipe s’imposerait 3-0 au Bernabeu contre le Real Madrid en quart de finale aller de C1. Manque de bol, le scénario n’a pas du tout tourné en la faveur des Anglais, avec une défaite 2-0.Son pronostic a provoqué une vague de moqueries et de critiques des fans de Chelsea sur les réseaux sociaux.

Pris à partie par certains fans des Blues après la défaite face à Brighton samedi (1-2), qui lui reprochent la gestion désastreuse du club, l’Américain n’est pourtant pas prêt de s’arrêter là. S’il a déjà évoqué l’idée d’un all-star game en Premier League, il étudie plusieurs projets qui ne devraient pas faire sourire les inconditionnels de Chelsea, comme l’augmentation des tarifs des abonnements, une éventuelle destruction de Stamford Bridge pour laisser place à une enceinte plus moderne mais aussi la vente de deux joueurs formés au club (Mason Mount et Conor Gallagher) pour renflouer les caisses face à un déficit financier qui devrait être colossal.

La C1 de la dernière chance

Sur la pente glissante sportivement, avec seulement dix victoires en 31 matchs de championnat - et une triste 11e place - les Blues n’ont inscrit que 30 buts. Le coup de gueule de Todd Boehly après le revers contre Brighton aura-t-il l’effet escompté sur les joueurs ?

Face aux difficultés offensives du moment - un seul but lors des cinq dernières rencontres - les coéquipiers de Raheem Sterling devront marquer trois fois sans prendre de but pour faire tomber le Real Madrid et rallier le dernier carré d’une compétition qui représente le dernier espoir du club pour sauver une saison complètement ratée. Surtout que seule une victoire en finale de la compétition, le 10 juin prochain à Istanbul, permettrait à Chelsea de rester en Ligue des champions. Une donnée non-négligeable pour limiter les difficultés financières à venir en cas d’absence de coupe d’Europe à Stamford Bridge l’an prochain.