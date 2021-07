Mercato: Pogba au PSG? "J'adorerais", sourit Wijnaldum

Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport ce jeudi, le milieu de terrain du PSG Georginio Wijnaldum est revenu sur le mercato réalisé jusqu'alors par son nouveau club. Interrogé sur Paul Pogba, le Néerlandais n'a pas caché son affection pour le milieu tricolore.

Georginio Wijnaldum s'apprête à connaître son troisième championnat d'ici quelques semaines. Après les Pays-Bas, avec Feyenoord et le PSV, et l'Angleterre avec Newcastle et Liverpool, le Néerlandais va découvrir la Ligue 1 avec le PSG. En fin de contrat avec les Reds, il a fait le choix de rejoindre le club de la capitale début juillet pour relever un nouveau défi.

Le mercato du PSG ? "Incroyable" pour Wijnaldum

Dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport ce jeudi 22 juillet, le vice-capitaine des Oranje est revenu sur le mercato de son nouveau club. Et il n'a pas tari d'éloges sur la qualité du recrutement: "J’étais la première de ces signatures et je me disais déjà que j’allais rejoindre une très bonne équipe car c’est ce qu’ils ont montré ces dernières saisons. Mais avec ces autres renforts, c’est vraiment incroyable. C’est aussi un test pour nous: faire en sorte que tous ces bons joueurs forment une équipe. Ça va être la partie la plus difficile, surtout avec les gens qui se disent déjà qu’on va tout gagner. Ce ne sera pas facile car tout le monde veut nous battre à cause des joueurs que nous avons dans cette équipe."

"J'adorerais avoir Pogba avec nous"

Interrogé ensuite sur l'un des champions du monde tricolore, Wijnaldum n'a pas botté en touche en révélant toute son affection pour... Paul Pogba. "Il est incroyable, j’ai joué plusieurs fois contre lui et quel joueur fabuleux!", confesse-t-il, avant d'ajouter que "toutes les équipes aimeraient l'avoir".

"Si vous demandez à n’importe quel joueur d’une autre équipe s’il aimerait que Paul Pogba le rejoigne, tout le monde vous dira oui car c’est un joueur extraordinaire, plein de qualités. Il a tout. C’est l’un des meilleurs milieux au monde. Mais la façon dont je vois le football… L’année dernière, je l’ai beaucoup vu: quand de nombreux joueurs se blessent et que vous devez toujours jouer avec les mêmes, c’est difficile. Il y a tellement de matchs entre le championnat, les coupes, l’Europe, qu’il ne faut pas seulement un bon onze mais aussi une bonne rotation. C’est comme ça qu’on forme la meilleure équipe possible. On a besoin de tous les joueurs pour une saison. Et pour revenir à votre question, oui, j’adorerais avoir Paul Pogba avec nous ici car c’est un superbe joueur."

Un aveu d'honnêteté de la part du Néerlandais plus qu'un appel du pied à sa direction. Mais l'idée d'un milieu à trois composé de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Paul Pogba reste séduisante.