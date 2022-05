Mercato: Pogba ne rejoindra pas Manchester City, le PSG toujours en course

Selon The Athletic, Paul Pogba (29 ans) aurait décidé de ne pas rejoindre Manchester City l’été prochain. Trois prétendants, dont le PSG, seraient encore dans la course pour attirer le milieu de terrain français, en fin de contrat avec Manchester United.

La rumeur avait enflé ces derniers jours. Et si Paul Pogba (29 ans) quittait Manchester United pour rejoindre City, le voisin honni? Selon The Athletic, l’équipe de Pep Guardiola a bien fait une offre au milieu de terrain français, en fin de contrat avec les Red Devils. Mais Pogba aurait décliné la proposition et la destination, selon Le média britannique.

Le joueur, actuellement blessé au mollet, étudie les pistes pour sa prochaine équipes et trois d’entre elles se dégagent comme favorites: le PSG, la Juventus et le Real Madrid. Paris est le club de sa région natale. Son nom y avait été murmuré l’été dernier et le club de la capitale française resterait dans le coup pour le faire venir.



>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT



Le Real Madrid est un autre courtisan de longue date du Français qui avait été courtisé en 2019 par Zinédine Zidane, alors en poste sur le banc des Merengues. Ces derniers le ciblent toujours même s’ils draguent aussi assidûment Aurélien Tchouamani, éblouissant avec Monaco et lors de ses premières sélections avec les Bleus.

Enfin, la Juventus est un éternel prétendant pour Pogba, qui dispose toujours d’une très belle cote dans Le Piémont où il a passé quatre ans (2012-2016). Une chose semble déjà actée: "La Pioche" ne jouera plus avec les Red Devils après son deuxième passage au club (2009-2012, puis 2016-2022).

Il va tourner la page accompagné de critiques de la part des fans, jugeant son apport insuffisant six après son retour contre 105 millions d’euros. Ralf Rangnick a récemment confié que sa blessure l’éloignerait des terrains pour la fin de saison. Il a certainement joué son dernier match avec Manchester United face à Liverpool (4-0) le 19 avril dernier. L’identité de son prochain club est, elle, encore incertaine.