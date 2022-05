Manchester United: le bel hommage de Pogba pour son agent, Mino Raiola

Quelques heures après l'annonce du décès de Mino Raiola, Paul Pogba a rendu un vibrant hommage à son agent, en postant une vidéo sur les réseaux sociaux.

Un vibrant hommage. Quelques heures après l'annonce du décès de Mino Raiola, les marques d'affection se sont multipliées pour saluer la mémoire de l'agent d'Erling Haaland, Marco Verratti et Paul Pogba. Le champion du monde français a d'ailleurs publié une vidéo d'une dizaine de secondes sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l'homme de 54 ans. On y voit plusieurs clichés du joueur de Manchester United accompagné de son agent, avec un message: "Toujours dans mon coeur. Merci Mimi."

L'avenir de Pogba incertain

Annoncé décédé jeudi par la presse italienne, avant de publier un démenti, Mino Raiola s'est éteint samedi à l'âge de 54 ans, à hôpital San Raffaele de Milan, où il se trouvait dans un état grave. "Dans une grande peine, nous vous annonçons le décès du plus attentionné et incroyable agent de football qui n'a jamais été. Mino s'est battu jusqu'à la fin avec la même vigueur que celle qu'il mettait sur la table des négociations pour défendre nos joueurs. Comme d'habitude, Mino nous a rendu fiers et ne l'a jamais réalisé", a écrit sa famille dans un communiqué.

Également représentant d'Erling Haaland, Mario Balotelli, Matthjis De Ligt, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Marcus Thuram ou encore Moïse Kean, le "Super agent" s'était notamment rendu célèbre pour la triple commission hors normes décrochée à l'occasion du transfert en 2016 de Pogba entre la Juventus Turin et Manchester United, évaluée à quelque 49 millions d'euros, selon des documents ayant fuité dans la presse l'année suivante. Son décès intervient alors que la situation contractuelle du Français est dans l'incertitude, puisque Pogba, actuellement blessé, est en fin de contrat avec les Red Devils en juin prochain.