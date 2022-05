Mercato: Pogba va faire son retour à la Juve selon la presse italienne

La Gazzetta dello sport annonce ce samedi que Paul Pogba va bel et bien retourner à Turin. En fin de contrat à Manchester United le 30 juin prochain, le champion du monde s'apprête à retrouver un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué de 2012 à 2016.

La confirmation d'un retour de Paul Pogba à la Juventus ne devrait plus tarder. En pole sur le dossier depuis quelques jours, le club turinois aurait bouclé le renfort de l'international français cet été, à en croire le quotidien italien la Gazzetta dello sport ce samedi.

Pogba de retour à Turin six ans après

Six ans après avoir quitté la Vieille Dame pour United contre un énorme chèque (105 millions d'euros), le champion du monde va faire le trajet inverse. Et cela sans offrir aux Red Devils - pour la deuxième fois - une compensation financière, celui-ci étant en fin de contrat le 30 juin prochain. En 2012, alors qu'il évoluait encore avec les U21 de United, le milieu de terrain des Bleus avait tenté le pari fou de rejoindre libre la Juve alors qu'il n'avait que 19 ans. Un pari payant, puisqu'il parviendra à s'imposer dans l'entrejeu turinois et devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Trois ans de contrat pour le champion du monde avec la Vieille Dame

Concernant les détails du nouveau contrat qui l'attend à Turin, la Gazzetta évoque un bail de trois ans avec un gain net de 7,5 millions d'euros par an plus des bonus, estimés à 10 millions d'euros. Egalement courtisé par le PSG ou Manchester City, Paul Pogba aurait été convaincu par le projet du club du Piémont, mais également par la présence de Massimiliano Allegri sur le banc. L'annonce officielle devrait intervenir dans quelques jours rapporte le quotidien.

Blessé au mollet contre Liverpool lors de la correction infligée par les Reds à Anfield (4-0) le 19 avril dernier, "la Pioche" a donc disputé son dernier match avec les Red Devils à cette occasion. United dispute dimanche à 17 heures (multiplex à suivre sur RMC Sport) son dernier match de la saison en Premier League sur la pelouse de Crystal Palace et va tenter de défendre son billet pour la prochaine Ligue Europa face à West Ham, 7e et à deux points du club mancunien.