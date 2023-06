Mercato: non, Messi n'aurait pas pu légalement jouer pour le Barça gratuitement ou pour un smic

Les règlements de LaLiga ne permettaient pas au FC Barcelone, bloqué par sa masse salariale excessive, de signer Lionel Messi avec le salaire minimum autorisé.

C'est une question qui revient souvent: Lionel Messi n'aurait-il pas pu faciliter un retour au FC Barcelone en acceptant de jouer pour le salaire minimum en vigueur en Espagne? De prime abord, compte tenu des difficultés et restrictions financières qui pèsent sur le club catalan, contraint de respecter une sorte de fair-play financier national, l'interrogation est légitime. Mais pour un joueur de la qualité du champion du monde argentin, la règlementation de la ligue espagnole (LaLiga) est complexe et, in fine, ne permet pas une telle facilité.

Depuis le mois de février, le salaire minimum mensuel en vigueur en Espagne s'élève à 1.260 euros par mois. Cette somme ne s'applique toutefois pas pour les footballeurs des championnats espagnols professionnels. Une convention collective nouée en avril dernier avec LaLiga fixe le salaire minimum annuel des joueurs de première division à 182.046 euros pour la saison 2022-2023 et 186.000 euros pour 2023-2024. Le total doit passer à 195.000 euros en 2025-2026.

Dans tous les cas, le FC Barcelone n'aurait pas pu signer Lionel Messi cet été pour un contrat annuel inférieur à 186.000 euros. Il s'avère même que le club aurait été obligé de déclarer un salaire bien plus élevé.

La ligue espagnole décide du salaire à inscrire dans les comptes

Le règlement financier de LaLiga, qui vise à protéger les joueurs et la viabilité de ses clubs, impose une masse salariale à respecter en fonction notamment du chiffre d'affaires et des pertes. Mais pour éviter tout abus et contournement, l'instance dispose d'un discret mais très officiel "comité d'évaluation". Il a le pouvoir de décider de la valeur du contrat d'un joueur. C'est celle-ci qui est retenue pour le calcul de la masse salariale totale de l'équipe.

Cette estimation du salaire est réalisée selon plusieurs critères: l'âge du joueur, la situation du marché, la durée du contrat, le nombre de sélections internationales, les prix individuels sur les trois dernières années, les compétitions internationales remportées lors des quatre dernières années, les compétitions nationales remportées lors des deux dernières années, le nombre/pourcentage de matchs joués lors des deux saisons écoulées, ou encore le statut du club.

D'après Sport, ce comité d'évaluation aurait fixé la valeur du contrat de Messi à 25 millions d'euros annuels. Un montant sans doute déraisonnable pour un club qui, selon les informations de Mundo Deportivo, se trouve toujours au-dessus de sa limite de masse salariale et doit donc dégraisser.

"J'ai entendu dire qu'il fallait vendre des joueurs ou baisser les salaires des joueurs et, la vérité c'est que je ne voulais pas passer par là, ni être responsable de quoi que ce soit en rapport avec tout cela", a d'ailleurs déclaré Lionel Messi à l'annonce de son choix de rejoindre l'Inter Miami. Une décision dictée entre autres par une envie, dit-il, de "ne pas avoir à attendre" que les comptables du Barça fassent des miracles.