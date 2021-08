Mercato: PSG, Manchester City, MLS... quel club pour accueillir Messi après son départ du Barça?

Alors que le Barça a annoncé officiellement ce jeudi le départ de Lionel Messi, qui était en fin de contrat, l'heure est aux spéculations concernant le futur de l'Argentin. Une éventuelle arrivée au PSG n'est pas impossible mais il y a d'autres prétendants.

Qui pour accueillir Lionel Messi? Il y a encore quelques heures, cette phrase semblait totalement incongrue puisque la presse catalane assurait de sa prolongation imminente au Barça. Ce jeudi, retournement total de situation puisque le club catalan annonce officiellement le départ de l'Argentin.

Libre de tout contrat depuis fin juin mais désireux de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi est cette fois véritablement sans club. L'occasion pour les prétendants de se déclarer officiellement ou, pour certains ayant déjà sondé le dossier, de se relancer dans la course. On fait le point sur les options qui s'offrent au sextuple Ballon d'or.

Le PSG, hypothèse possible

Leonardo n'a pas caché les intentions du PSG: se positionner sur les opportunités. Lionel Messi en est évidemment une, très prestigieuse. En janvier dernier, alors que l'Argentin pouvait entamer des discussions avec un club pour déterminer sa prochaine destination, le directeur sportif du club parisien bottait en touche... sans nier l'oeil attentif de Paris pour le joueur.

"Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, indiquait le dirigeant dans France Football. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois (d'ici la fin de la saison, ndlr) dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période."

L'éternité s'est cette fois transformée en temporalité très courte: Lionel Messi est sur le marché et l'opportunité pourrait ne pas se représenter. Reste que le contexte économique, s'il n'a rien à voir avec celui du Barça évidemment, n'est pas rose pour autant du côté du PSG. La crise a fait des dégâts et causé des pertes importantes. Pour faire une proposition à l'Argentin, la direction parisienne doit d'abord bien étudier la question et la faisabilité du dossier. Une arrivée de Messi à Paris n'est pas impossible. Mais elle n'a pour l'instant rien de concret.

Manchester City a investi ailleurs

L'autre grand prétendant sur le papier se nomme Manchester City, qui a pour lui d'être entraîné par Pep Guardiola, l'homme sous les ordres duquel Lionel Messi a tout gagné. Association idéale? Peut-être. Mais elle paraît très compliquée. D'abord parce qu'un pacte de non agression est plus ou moins d'actualité entre la direction de Joan Laporta et l'ancien coach du Barça. En juin dernier, les deux hommes étaient réunis pour un tournoi de golf et avaient discuté de possibles échanges de joueurs... sans que le nom de Messi n'entre en considération.

Au delà de cette règle tacite, un autre frein s'affiche pour une éventuelle arrivée de l'Argentin chez les Skyblues: le champion d'Angleterre s'est déjà tourné vers d'autres dossiers. A commencer par Jack Grealish, dont l'annonce de la signature est tombée. Montant de l'opération? Une paille... à près de 120 millions d'euros. A cela s'ajoute la rumeur grandissante autour de Harry Kane, en grève de l'entraînement à Tottenham pour tenter de mettre la pression et de forcer les Spurs à le laisser partir. Une telle arrivée devrait coûter au moins aussi cher à City que celle de Grealish. Difficile, même pour un club comme Manchester, même avec un fair-play financier qui a perdu en sens, d'envisager un assaut cityzen pour convaincre le meneur de jeu.

L'Inter Milan? Improbable

Plus improbable encore, l'option Inter Milan. La rumeur avait surtout couru il y a un an, au moment où Lionel Messi annonçait médiatiquement vouloir quitter le Barça, dans un contexte de conflit ouvert avec le président de l'époque, Josep Maria Bartomeu. La presse itelienne parlait alors d'un travail préparatoire du club de Serie A sur le dossier. Avec en toile de fond l'envie de s'adresser davantage encore au marché chinois.

Sauf que rien de concret n'est ressorti de ces rumeurs. Le champion d'Italie a même connu, après son sacre en Serie A, de sacrés remous, à commencer par le départ de son entraîneur Antonio Conte. En revanche, le possible départ de Romelu Lukaku, qui aurait demandé à l'Inter de le laisser rejoindre Chelsea, pourrait permettre d'avoir plus de surface financière. Mais pour l'heure, aucune piste ne semble dire que le sextuple Ballon d'or est intéressé.

La MLS pour une fin de carrière plus tranquille

Autre option, plus "exotique", les Etats-Unis et la MLS. Avec une franchise qui semble mieux placée que les autres: l'Inter Miami de David Beckham. Attirer la star est un rêve de longue date pour l'ancien international anglais. "Messi et Cristiano Ronaldo ont été mentionnés. Ils sont au sommet de leur forme et ils sont les meilleurs depuis quinze ans. Nous voulons attirer les meilleurs joueurs", admettait l'ancien joueur de Manchester United en février dernier.

Pas impossible, d'autant que Lionel Messi aurait des intérêts fiscaux à s'offrir un exil américain, en plus de vouloir découvrir une nouvelle aventure, sans la pression qui croule depuis des années sur ses épaules. En revanche, une telle décision ressemblerait à une sorte de pré-retraite. Reste à savoir si le sextuple Ballon d'or est prêt à renoncer à la Ligue des champions par exemple.

Et s'il restait au Barça?

Evidemment, le communiqué du Barça a un aspect définitif dans sa formulation. D'autant que le club a même publié un best of du joueur en vidéo sous les couleurs barcelonaises, en le remerciant de ses 21 années passées au club. Mais n'oublions pas le contenu du communiqué: le FC Barcelone assure que Lionel Messi et la direction étaient d'accord pour une prolongation, et que celle-ci n'échoue que pour des raisons économiques.

En filigrane, ce document est un énorme coup de pression adressé à la Liga et ses exigences de salary cap notamment. Une façon, pour la direction du Barça, de rendre la Ligue espagnole "fautive" de ce départ de la légende du club. Manière aussi de se dédouaner auprès des fans. Mais après tout, puisque les deux parties étaient d'accord... un petit coup de pouce de la Liga pourrait remettre tout le monde d'équerre. Difficile à imaginer à l'instant T. Mais dans ce dossier à rebondissements incessants, plus rien ne serait surprenant.