Mercato: Rami sur le point de prolonger à Troyes

Arrivé à Troyes durant la saison dernière, Adil Rami va continuer l'aventure sous la houlette de Bruno Irles. Initialement en fin de contrat depuis le 30 juin 2022, RMC Sport est en mesure d'annoncer que le champion du monde 2018 va prolonger l'aventure avec l'ESTAC.

Après des brèves aventures à Fenerbahçe et Boavista, Adil Rami a retrouvé une seconde jeunesse à Troyes. Arrivé en octobre dernier, le défenseur a apporté son expérience qui s’est révélée importante au moment d’assurer le maintien de son club dans l’élite française. Le joueur de 36 ans s’est même montré décisif en inscrivant trois réalisations en championnat. Un ensemble d’éléments ayant convaincu les dirigeants de l’ESTAC de le garder encore un peu.

Selon les informations de RMC Sport, le champion du monde 2018 va prolonger son contrat avec le dernier 15e de Ligue 1. Le Français était en fin de contrat depuis le 30 juin. L’ancien marseillais pourra ainsi continuer à apporter sa précieuse expérience à ses coéquipiers.

>> Suivez les dernières infos mercato en direct

"Je me sens bien ici"

Interrogé en cours de saison sur la possibilité de prolonger l’aventure avec l’ESTAC, Rami assurait se sentir à l’aise dans l’Aube: "Je me sens bien ici et la ville me le rend bien et ses supporters aussi. J’en ai encore sous la semelle et Troyes m’a remis sous la lumière", expliquait-il devant les médias.

S’il a été victime de quelques pépins physiques, Rami va pouvoir veiller sur ses jeunes compères en défense Erik Palmer-Brown (25 ans), ainsi que le nouvel arrivant et ex-coéquipier du français à Boavista Jackson Porozo (21 ans).