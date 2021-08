Mercato: Ramos aurait demandé à Ancelotti de l'aider pour prolonger au Real

Avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos aurait demandé de l’aide au nouvel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti - selon la presse espagnole - pour qu’il puisse prolonger dans son ancien club, sans succès.

Pour beaucoup de joueurs passés sous ses ordres, Carlo Ancelotti semble être un relais de choix. Dernier exemple en date avec Sergio Ramos: alors qu’il ne parvenait pas à s’entendre avec le président du Real Madrid, Florentino Perez, pour sa prolongation au club, le défenseur espagnol aurait appelé l’entraîneur italien, qui venait d’être nommé à la tête des Merengues, pour lui demander d’intercéder en sa faveur. Sans succès, puisque le joueur a finalement rejoint le PSG libre de tout contrat cet été.

L’information a été dévoilée dans les médias espagnols ce samedi, par les journaux Mundo Deportivo et Marca. Ramos aurait demandé à Ancelotti de faire le médiateur pour lui, voyant que les négociations n’avançaient pas. La conversation aurait eu lieu le jour-même de la présentation de l’entraîneur au Real. Mais ce dernier lui aurait vite fait comprendre qu’il n’aurait aucun impact sur la décision finale et que son sort se jouait plus haut dans la hiérarchie.

Un départ regretté par Ancelotti

Quinze jours plus tard, Ramos officialisait son départ de la maison blanche, dans une conférence de presse. Il paraissait pourtant toujours entrer dans les plans d’Ancelotti, qui l’avait déjà eu sous ses ordres lors de son premier passage au Real, entre 2013 et 2015, et avait été très élogieux à son sujet à son arrivée. "C’est un joueur très important pour le Real Madrid, avait assuré le "Mister". Il est fondamental. Je vais parler avec lui."

Ancelotti aurait reçu un autre coup de fil qui a fait beaucoup jaser en Espagne au cours de l’été: celui de Cristiano Ronaldo, qui lui aurait demandé de revenir au Real. L’information a été démentie par le technicien. "C’est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et tout mon respect, a-t-il indiqué sur Twitter. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous regardons de l'avant." De quoi faire sérieusement dégonfler la rumeur lancée par les médias espagnols.