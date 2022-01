Nouvel An 2022: les voeux de Ronaldo pour Manchester United

Cristiano Ronaldo a fait le bilan de son année 2021 et a donné ses objectifs avec Manchester United.

Comme de nombreux sportifs à travers le monde, Cristiano Ronaldo a posté un message pour souhaiter la bonne année. Accompagné de ses quatre enfants et de sa compagne Georgina Rodriguez, le joueur de Manchester United a publié un long discours pour revenir sur son année 2021, qui "est loin d'avoir été une année facile, malgré [s]es 47 buts marqués toutes compétitions confondues."

"Deux clubs différents et cinq entraîneurs différents. Une phase finale de l'Euro jouée avec mon équipe nationale et une qualification pour la Coupe du monde laissée en suspens pour 2022. À la Juventus, j'ai été fier de remporter la Coupe d'Italie et la Supercoupe d'Italie, et de devenir le meilleur buteur de la Serie A. Pour le Portugal, devenir le meilleur buteur de l'Euro a également été un moment fort cette année. Et bien sûr, mon retour à Old Trafford restera l'un des moments les plus emblématiques de ma carrière", a confié l'ancien madrilène.

Redorer le blason des Red Devils

CR7 a également donné ses objectifs pour l'année à venir. "Mais je ne suis pas satisfait de ce que nous réalisons à Man. United. Aucun de nous n'est heureux, j'en suis sûr. Nous savons que nous devons travailler plus dur, jouer mieux et offrir bien plus que ce que nous offrons actuellement. Faisons de ce réveillon du Nouvel An un tournant de la saison ! Accueillons 2022 avec un esprit plus élevé et une mentalité plus forte. Allons au-delà, atteignons les étoiles et plaçons ce club là où il doit être !"

De retour à Old Trafford l'été dernier, Cristiano Ronaldo n'a pas tardé à se montrer décisif, en inscrivant un doublé face à Newcastle le 11 septembre. En 20 matchs toutes compétitions confondues, le Portugais a déjà inscrit 14 buts et délivré trois passes décisives. Il aura l'occasion de démarrer 2022 sur les chapeaux de roue puisque Manchester United reçoit Wolverhampton le 3 janvier (à suivre sur RMC Sport 1 à partir de 18h30).