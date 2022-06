Real: le beau message de Ronaldo pour Marcelo après son départ

Cristiano Ronaldo a posté lundi un message destiné au Brésilien Marcelo après l'annone de son départ du Real Madrid. Proche de l'attaquant portugais lors de leur aventure commune chez les Madrilènes, le latéral auriverde a eu droit à un bel hommage de sa part.

Difficile d'évaluer la trace laissée par Marcelo au Real Madrid si l'on se fie seulement à ses performances lors de la saison 2021-2022. Apparu à seulement 17 rencontres toutes compétitions confondues, le latéral de 34 ans a multiplié les pépins physiques et s'est surtout contenté d'apporter son expérience au groupe de Carlo Ancelotti depuis le banc de touche. Mais à l'annonce de son départ après 15 ans de bons et loyaux services et après un fabuleux hommage du club madrilène, Marcelo a également eu droit à un joli message de Cristiano Ronaldo avec lequel il a notamment gagné la Ligue des champions à quatre reprises entre 2009 et 2018.

"Plus qu'un coéquipier, un frère que le football m'a donné, a posté la star lusitanienne dans un message posté sur ses réseaux sociaux. Sur et en-dehors des terrains, une des plus grandes stars avec qui j'ai eu le plaisir de partager un vestiaire."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Marcelo, joueur le plus titré du Real

Connu pour sa grosse exigence de travail à Madrid et encore récemment du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo n'a pas toujours réussi à s'entendre avec ses partenaires. Mais à Madrid, le quintuple lauréat du Ballon d'or a toujours trouvé un fidèle allié dans le vestiaire avec Marcelo. Chez les Merengue, le toujours souriant brésilien a brillé aussi bien par sa personnalité que par son ses prestations balle au pied.

>> La Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

En quinze ans sous le maillot du Real, le latéral de 34 ans a remporté pas moins de 25 trophées et est ainsi devenu le joueur le plus titré du club espagnol. Malgré ce statut de légende à Madrid, le taulier de la Seleçao (58 sélections) ne compte pas raccrocher et chercher un nouveau défi à relever.

De quoi lui valoir un bel adieu de la part de Cristiano Ronaldo qui n'a pas manqué de lui souhaier bonne chance: "Va vers ta nouvelle aventure, Marcelo!"

Quatre ans après Cristiano Ronaldo et une saison après Sergio Ramos, une autre légende du Real fait ses adieux à Madrid.