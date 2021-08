Mercato: Ronaldo voudrait quitter la Juve mais le peut-il vraiment et qui pour l'accueillir?

Placé sur le banc à se demande contre Udinese ce dimanche, Cristiano Ronaldo voudrait absolument quitter la Juventus Turin cet été selon la presse italienne. Sauf que le dossier de la superstar portugaise est loin d'être évident à gérer pour le PSG, seul club qui semblerait en mesure de l'accueillir.

Il ne manquait plus que ça pour enflammer un mercato déjà historique. Au terme d'un été notamment marqué par la signature de Lionel Messi au PSG ou encore les doutes persistants autour de l'avenir de Kylian Mbappé, voilà que Cristiano Ronaldo souhaiterait désormais quitter la Juventus Turin au plus vite.

Ce dimanche, le superstar portugaise a été placée sur le banc du club piémont pour affronter Udinese. D'après des informations de Sky Italia et du journaliste Fabrizio Romano, ce choix a été fait à la demande du quintuple Ballon d'Or en lien avec le mercato. Le joueur est toutefois entré en jeu en cours de match. Concrètement, CR7 ne souhaiterait pas honorer sa dernière année de contrat à la Juve et cherche une porte de sortie avant le 31 août, comme l'évoquaient déjà les médias espagnols il y a plusieurs semaines.

Ancelotti a fermé la porte à un retour au Real

Verra-t-on, au coeur du même été, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo - les deux meilleurs joueurs du siècle - changer de club en même temps? Rien n'est moins sûr. Car vouloir, ce n'est pas toujours pouvoir, et l'attaquant portugais n'est en aucun cas seul maître de son destin. A 36 ans, il touche plus de 30 millions d'euros par saison à la Juve et rare sont les clubs à pouvoir répondre à de tels émoluments.

Plus précisément, seules deux destinations semblent crédibles pour le champion d'Europe 2016: le Real Madrid et le PSG. Il y a quelques semaines, la presse espagnole affirmait que les Merengue s'étaient mis en tête de le faire revenir à la maison. Une information finalement démentie par Carlo Ancelotti dans un tweet: "Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout mon amour et mon respect. Je n'ai jamais envisagé de le signer. Nous sommes tournés vers l'avenir", calmait celui qui a remporté la C1 en 2014 aux côtés de CR7. Un discours qu'il avait maintenu en conférence de presse dans la foulée.

Au PSG, tout dépendra de Mbappé

Il n'y a pas eu de communication aussi tranchée du côté du PSG, et on se doute que, si le club de la capitale à l'occasion de réunir Lionel Messi et Cristiano sous le même maillot, il ne s'en privera pas. Seulement, une éventuelle arrivée de CR7 à Paris semble tout de même conditionnée à un départ de Kylian Mbappé.

Si le champion du monde français faisait effectivement ses valises pour le Real Madrid, dont l'intérêt mutuel n'est plus à prouver, le PSG aurait alors la possibilité - financière comme sportive - de le remplacer par son idole. Sauf qu'à ce jour, malgré les rumeurs insistantes, voir Kylian Mbappé quitter Paris dans les jours qui viennent est très hypothétique, même si le quotidien As révélait ce dimanche que le Real devrait formuler une offre comprise entre 130 et 170 millions d'euros le 30 août, à la veille de la clôture du mercato.

D'ici là, les rebondissements pourraient être encore nombreux. Et, dans un mercato aussi fou, bien malin celui qui pourra dire sous quelles couleurs évoluera Cristiano Ronaldo le 1er septembre.