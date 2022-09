Mercato: Sagnol raconte comment la pépite géorgienne de Naples Kvaratskhelia a échappé à la Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia (21 ans), qui brille actuellement à Naples, a été proposé à des clubs de Ligue 1 par Willy Sagnol, révèle le sélectionneur de la Géorgie à RMC Sport.

Khvicha Kvaratskhelia (21 ans), la révélation géorgienne de Naples, aurait pu faire ses classes en Ligue 1 et exploser dans le championnat de France comme il le fait en Italie. "J’ai beaucoup de déception, parce que j’aurais aimé qu’il le fasse", regrette le sélectionneur de la Géorgie Willy Sagnol, auprès de RMC Sport.

Pendant un an, l’ex-international a tout fait pour convaincre les clubs français de l’attirer: "Les risques étaient quasiment nuls sur un plan financier." Quand en février le conflit a éclaté en Ukraine, le joueur, qui appartenait alors au Rubin Kazan, est retourné dans son pays.

La "copie conforme" de Ribéry, selon Sagnol

Naples a alors sauté sur l'occasion pour boucler le transfert en dépensant 10 millions d'euros dans cette affaire. En France, aucun club n’a voulu bouger. Un seul a essayé. Tous les autres, exceptés les trois ou quatre plus gros clubs français, n'ont pas pris au sérieux les recommandations de Sagnol: "Cela m’embêterait que quelqu’un, dans le foot français, me dise: 'ah ouais, c’est un super joueur'. Parce que tout ce que j’ai entendu c’est: 'c’est un joueur qui est fatigué après la 70e' ; 'ouais Willy tu sais, ce n’est qu’un Georgien, ce n’est pas un Brésilien, c’est moins glamour'", raconte le technicien.

Naples a relevé un pari, qui s’est très rapidement révélé gagnant. Étincelant face à Liverpool en Ligue des champions, auteur de quatre buts et une passe décisive en championnat d’Italie, Khvicha Kvaratskhelia confirme un début de saison prometteur. Pas de quoi surprendre Willy Sagnol: "C’est un joueur qui était prêt pour les grandes joutes de l’Europe de l'Ouest." Ses dribbles et ses qualités de percussion sur le côté gauche font déjà le bonheur des très exigeants tifosis du Napoli: "Prenez Ribéry au même âge, et ce qu’il est parvenu à améliorer au fil du temps, vous avez la copie conforme", s’enthousiasme Willy Sagnol. Puisse-t-il avoir la même carrière.