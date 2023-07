Mercato: Samuel Umtiti débarque à Lille, le LOSC va réaliser un très gros coup

Le champion du monde Samuel Umtiti, libre de tout contrat après son départ du FC Barcelone, a passé sa visite médicale ce vendredi à Lille. Le défenseur central de 29 ans va signer un contrat de deux saisons. Il sera présenté samedi matin à Luchin. Avec le retour de l'ancien Gone, le LOSC frappe un grand coup dans ce mercato.

Samuel Umtiti est de retour en France. Selon nos informations, le champion du monde 2018 avec les Bleus a passé sa visite médicale ce vendredi pour s’engager avec le LOSC, pour une durée de deux ans. Un conférence de presse sera tenue ce samedi à 10h au Domaine de Luchin. À 29 ans, il est actuellement libre de tout contrat après avoir quitté le Barça, au terme d'une dernière saison en prêt du côté de Lecce.

Il arrive pour pallier le départ de Fonte

Il s’agira de la troisième arrivée de l’été pour les Dogues, après Hakon Haraldsson et Tiago Santos, alors que José Fonte a notamment quitté le club au terme de son contrat en défense centrale. Formé à l’OL, Umtiti s'était envolé pour le FC Barcelone en 2016, avant de rejoindre l’Italie et une expérience réussie à Lecce la saison passée, qu’il a aidé à maintenir en disputant 25 matchs.

L’international français (31 sélections, 4 buts) avait été annoncé du côté de l’OL pour un éventuel come-back, mais il retrouvera donc la Ligue 1 dans le Nord, après plusieurs saisons de galère en Espagne, notamment en raison de blessures à répétition. "Tout le monde pensait que j’étais mort, avait-il récemment confié. Je savais que je venais à Lecce pour rebondir et repartir plus haut". Quelques semaines plus tard, son vœu devrait être exaucé.