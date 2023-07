Serie A: la vive émotion d'Umtiti après son départ de Lecce (avec un cadeau offert à tous ses coéquipiers)

Après des années de galère sous le maillot du Barça, Samuel Umtiti s'est relancé la saison dernière à Lecce en Serie A en réalisant un prêt concluant. Cette aventure a marqué le défenseur français, très ému au moment de quitter le club.

Le prêt de Samuel Umtiti à Lecce n'a duré qu'une saison, mais ces derniers mois ont permis à l'ancien Lyonnais de revivre après des années de galère au Barça, liées aux blessures post-Coupe du monde 2018. S'il a démarré l'exercice 2022-2023 sur le banc (deux matchs jouées en dix journées après son arrivée), le défenseur s’est finalement imposé en défense (25 rencontres) participant grandement à la mission maintien de son équipe.

Au moment de quitter l'Italie pour rentrer en Espagne, le joueur de 29 ans a ressenti une grande tristesse, s'estimant chanceux "d'avoir fait partie de ce groupe, de cette équipe". "Je voudrais remercier M.Corvino (Pantaleao Corvino, directeur sportif, ndlr) et l’US Lecce de m'avoir tendu la main lorsque d'autres équipes ont douté de moi, expliquait-il sur Instagram. Merci pour votre confiance. J'ai trouvé une équipe avec des valeurs et avec une mentalité exceptionnelle. Nous avions un objectif en début de saison et nous l'avons atteint grâce au travail. Pour moi, rester en Serie A, c'est comme gagner un titre."

Des cadeaux offerts à tous ses coéquipiers

Preuve en est, l'ex-Gone a organisé une fête en compagnie de tous ses coéquipiers juste avant son départ, comme le rapporte La Gazzetta Dello Sport. Très ému, "Big Sam" a offert un cadeau de la marque Louis Vuitton à tous ses désormais anciens partenaires, du troisième gardien aux jeunes de la Primavera. En retour, le club lui a remis un cadre le représentant sous le maillot de Lecce. "Je me souviendrai toujours de vous", a-t-il avoué, ne pouvant retenir ses larmes.

Désormais libre depuis le 30 juin après avoir résilié son contrat - qui courait jusqu'en 2026 - avec les Catalans, Samuel Umtiti est à la recherche d'un nouveau challenge pour confirmer son retour au plus haut niveau après des années de galère. Ces dernières semaines, un come-back à l'OL était sur les tablettes. Son ancien compère Alexandre Lacazette avait d'ailleurs lancé un appel du pied pour un retour à la maison.