Mercato: selon la presse anglaise, Zidane serait intéressé par le Real, la Juve... et l'OM

En attendant que la porte s’ouvre chez les Bleus dans quelques années, sur quel banc pourrait s'installer Zinedine Zidane ? Selon le média The Athletic, trois postes seraient susceptibles de l'intéresser : le Real Madrid, la Juventus Turin et... Marseille.

"Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Une date de retour sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite." En octobre dernier, en marge de la présentation de sa nouvelle statue de cire au musée Grévin, Zinedine Zidane se confiait timidement sur son avenir. Beaucoup l’imaginaient alors prendre la succession de Didier Deschamps comme sélectionneur de l’équipe de France dans la foulée de la Coupe du monde au Qatar.

Quelques mois auparavant, l’ancien chef d’orchestre des Bleus avait clairement affiché son ambition dans les colonnes de L’Equipe : "J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas." La suite est connue.

Renforcé par le parcours de son équipe au Qatar, Deschamps a rempilé jusqu’en 2026. De quoi boucher l’horizon tricolore de Zidane et en même temps nourrir les discussions sur son avenir. Où pourrait-il aller en attendant que la porte s’ouvre enfin à lui pour les Bleus ? Selon le média britannique The Athletic, qui s'appuie sur une source proche du clan Zidane, trois postes seraient en mesure de l’intéresser (en plus de l’équipe de France). Il y aurait d’abord le Real Madrid. Parti du club merengue en pleine gloire en 2018, cinq jours après un troisième succès en C1, il n'avait pas tardé à retrouver les sommets au moment de son retour neuf mois plus tard, dans le rôle du sauveur, en décrochant un deuxième titre de champion d’Espagne, en 2019-2020.

Il reste très attaché à Marseille

Mais il avait fini lessivé. Accepterait-il de replonger dans un contexte qu’il a déjà fui par deux fois ? Et puis Carlo Ancelotti a souvent répété son envie de rester jusqu’à la fin de son bail en 2024. D’après The Athletic, rejoindre la Juve pourrait aussi plaire à Zidane. Entre son éclosion à Bordeaux et son transfert retentissant au Real, c’est à Turin qu’il a fait admirer son style et son caractère de 1996 à 2001. "L'Italie est dans mon cœur, j'ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Nous verrons", disait-il en avril 2021. Relancer la Vieille Dame, en difficulté depuis plusieurs saisons et qui vient d’être sanctionnée d'un retrait de quinze points en championnat en raison de fraudes comptables lors de transferts, serait un sacré défi.

D’après The Athletic, un troisième club pourrait attirer Zidane : Marseille, sa ville natale, là où il a grandi. "Même si je n’ai jamais joué à Marseille, personne ne m’enlèvera le fait que je suis Marseillais de toute façon, racontait-il en 2021 auprès du Phocéen. J’ai supporté cette équipe de Marseille comme un fou. Même après, quand je jouais. A part quand je jouais contre eux parce que je voulais gagner, mais les autres matchs, j’étais avec Marseille. Et aujourd’hui, je veux voir Marseille gagner ! Je m'imagine un jour si je suis entraîneur d'une équipe et que je dois jouer contre Marseille. Ça ferait drôle... Mais c'est comme ça. (rires)" Selon The Athletic, pour que Zidane soit réellement intéressé par l’OM, il faudrait d'abord que le club retrouve un statut lui permettant à nouveau de se battre pour les plus grands trophées.

The Athletic précise que Zidane a par ailleurs rejeté ces dernières années plusieurs approches du PSG, la dernière datant de l'été dernier lorsque le club de la capitale cherchait un successeur à Mauricio Pochettino, avant la nomination de Christophe Galtier.