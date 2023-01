Equipe de France: "Zidane, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", Le Graët répond à ceux qui réclament Zidane

Dans un entretien exclusif et sans filtre accordé ce dimanche à RMC dans Bartoli Time, Noël Le Graët a répondu avec fermeté aux critiques de ceux qui souhaitaient voir Zinedine Zidane nommé au poste de sélectionneur des Bleus. Avec des mots très durs de celui qui a prolongé Didier Deschamps pour quatre ans.

Les mots sont durs. Noël Le Graët s'est montré sans filtre ce dimanche, dans Bartoli Time sur RMC. Le président de la Fédération française de football s'est réjoui de la prolongation de Didier Deschamps pour quatre années supplémentaire au poste de sélectionneur... au grand dam de ceux qui rêvaient de voir Zinedine Zidane prendre la suite. Lequel est d'ailleurs évoqué pour un poste similaire... mais au Brésil.

"Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer"

"Zidane au Brésil? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier, a raconté le dirigeant de la FFF sur RMC. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Très franchement, je ne suis jamais sorti par ceux qui condamnent à l'avance. Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne."

Et Noël Le Graët d'ajouter: "Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection."