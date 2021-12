Manchester United: Cristiano Ronaldo (et Bruno Fernandes) en prennent pour leur grade

L'ancien de Manchester United Gary Neville n'a pas aimé l'attitude de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas allé saluer les fans après le match face à Newcastle, ainsi que celle de Bruno Fernandes, qui a passé son temps à se plaindre.

Tout est loin d'être rose à Manchester United. Alors que les Red Devils ont arraché le nul sur la pelouse de Newcastle, 19e de Premier League, ce lundi, ce qui a provoqué la colère de Ralf Rangnick, deux joueurs ont été pointé du doigt par Gary Neville, ancienne légende du club. Le premier concerné est Cristiano Ronaldo, qui a directement filé aux vestiaires après le coup de sifflet final, sans saluer les fans présents au St James' Park.

"Vous devez être là quand vos coéquipiers ont besoin de vous dans ces moments-là. J'aime ce garçon, il est parfois le meilleur que j'ai jamais vu dans ma vie, mais vous ne devez pas partir comme ça, a expliqué Neville lors de l'émission Monday Night Football. Je me fiche de savoir comment vous avez joué, vous devez aller applaudir les supporters à la fin du match et aller vers eux, surtout quand vous êtes le meilleur joueur du monde, et l'un des plus grands de tous les temps."

Bruno Fernandes n'échappe pas aux critiques

Ce n'est pas la première fois que Cristiano Ronaldo décide de ne pas saluer les supporters. Après le nul contre Everton (1-1) et la défaite face à Watford (4-1), qui avait coûté sa place à Ole Gunnar Solskjaer, le Portugais avait directement filé à la douche sans un regard pour le public. "Il s'est à nouveau enfui ce (lundi) soir", a ajouté son ancien partenaire.

Gary Neville s'en est également pris à Bruno Fernandes, qui s'est trop souvent plaint pendant le match et n'a pas montré l'exemple. "Il y a les pleurnicheries de Fernandes aussi... Ce sont les deux joueurs les plus âgés. C'est dévastateur pour les jeunes quand les deux meilleurs joueurs regardent tous les autres comme s'ils n'étaient pas assez bons. Cavani fait disparaître ce constat. Je ne pense pas que Cavani se dégonfle en présence de Ronaldo ou de Fernandes, je pense qu'il leur tient tête et aide les autres jeunes joueurs sur le terrain. Il a besoin d'être sur le terrain." Les deux Portugais de Manchester United devront vite se remettre la tête à l'endroit, puisque Burnley arrive dès jeudi (à suivre dès 21h15 sur RMC Sport 1).