Mercato: Simeone souhaite à Griezmann de "réussir au Barça", son retour à l'Atlético oublié ?

Dans une interview accordée à Marca, Diego Simeone a évoqué le possible retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. En laissant entendre que ce n’était pas d’actualité. A sa façon.

Une déclaration d’amour pour faire passer un message. Assez clairement. Lors d’une interview accordée à Marca, Diego Simeone a été interrogé sur la possibilité de voir Antoine Griezmann revenir à l’Atlético de Madrid cet été. Et le coach des Colchoneros a fait comprendre que ce n’était pas la tendance du moment. En souhaitant à son ancien protégé de s’épanouir au Barça, où il est sous contrat jusqu’en 2024.

"Je veux le meilleur pour lui et j’espère qu’il va réussir à Barcelone, a déclaré Simeone, qui a eu Griezmann sous ses ordres entre 2014 et 2019. C’est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet. A l’Euro, il a encore montré qu’il peut apporter beaucoup, peu importe son positionnement. Mais aujourd’hui, il n’est pas avec nous. Je ne souhaite que du bien à un joueur qui m’a tout donné."

Quel avenir pour Griezmann?

Cette sortie semble confirmer les derniers échos, selon lesquels le come-back de Grizou à l’Atlético aurait peu de chance d’avoir lieu d’ici la fin du mercato. Reste à savoir si le champion du monde 2018 va poursuivre son aventure en Catalogne. Deux ans après son transfert (pour 120 millions d’euros), il n’a pas réussi à s’imposer comme un élément incontournable au sein de l'équipe blaugrana.

A l’heure où le Barça chercher à alléger sa masse salariale afin d’offrir un nouveau contrat à Lionel Messi, le nom de l’international français revient régulièrement parmi les candidats au départ. La presse catalane a récemment évoqué un intérêt de certains clubs de Premier League ou de la Juventus. Des pistes encore très hypothétiques pour le moment.