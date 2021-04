Mercato: Thauvin, Milik, Kamara... les contours du futur OM de Sampaoli se dessinent

En attendant un mercato d’été qui sera probablement agité à l’OM, Jorge Sampaoli commence à avoir une idée très précise des joueurs qu’il veut conserver la saison prochaine.

Plusieurs réunions se sont tenues la semaine dernière au sujet du prochain mercato, avec Jorge Sampaoli, Pablo Longoria et la cellule de recrutement du club, afin d'évoquer les contours du futur OM. Et surtout l'identité des joueurs à conserver, ou non, dans l’effectif actuel. Parmi les joueurs prêtés avec option d’achat, il a été acté, sans surprise, que Sampaoli souhaite conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola.

L’OM va tenter de revoir à la baisse leurs options d’achat respectives (14 millions pour Balerdi, 12 millions pour Lirola) en négociant avec Dortmund et la Fiorentina. L’idée d’un nouveau prêt n’est pas à exclure, même si cette option reste compliquée pour des joueurs qui pourraient avoir d’autres propositions sur le marché. Concernant Olivier Ntcham et Michaël Cuisance, les options d’achat ne seront pas levées. Ils quitteront l’OM.

Sampaoli veut garder Amavi et Thauvin

Autre information de taille, le technicien argentin a également fait part à Pablo Longoria, le président de l’OM, de son souhait de conserver Jordan Amavi et Florian Thauvin. Les deux hommes sont en fin de contrat. Leurs cas font débat chez les supporters, voire même au sein du club. Certains estiment que l’heure est au changement et aux nouveaux visages dans l’effectif marseillais. Le latéral gauche vit une saison galère à cause de nombreuses blessures. Mais Sampaoli est convaincu qu'Amavi a le profil idéal pour jouer dans son système en tant que piston gauche.

Concernant Florian Thauvin, le coach de l’OM aime ses qualités offensives, sa mentalité, son efficacité dans la dernière passe ou face au but. Il estime qu’il sera très compliqué de le remplacer, et qu’il serait très dommageable de voir ce joueur partir libre. Sampaoli compte sur le champion du monde 2018, et le lui a fait savoir. De son côté, le joueur réfléchit, et attend de voir les offres concrètes qui lui parviennent. Deux clubs étrangers lui auraient déjà proposé un contrat.

Mais selon la proposition financière de l’OM, qui pourrait lui offrir un contrat longue durée, et compte tenu des bonnes relations qu'il entretient avec Longoria et Sampaoli, Thauvin est de plus en plus tenté par la perspective de rester à Marseille. Surtout si l'entraîneur continue de lui accorder cette confiance, et que l’OM construit un effectif attrayant. Thauvin et Amavi sont les seuls joueurs en fin de contrat que Sampaoli envisage de prolonger.

L’OM a rencontré les agents de Milik pour évoquer l’avenir

Reste un cas épineux: celui d’Arkadiusz Milik. Jorge Sampaoli n’a pas abandonné tout espoir de conserver l’attaquant polonais. Pablo Longoria a reçu les agents de Milik en fin de semaine dernière à la Commanderie. L’idée était d’étudier les conditions que pourrait proposer l’OM à l'attaquant polonais, si celui-ci reste à Marseille.

Mais la donne est toujours la même: en cas d’offre d’un grand club européen, comme la Juventus, l’OM laissera partir le joueur. Sampaoli fait le forcing de son côté pour tenter de le convaincre de rester à l’OM, et en faire – sur la durée - le grand attaquant que Marseille attend.

Pourtant, les dirigeants de l’OM ne sont pas forcément en position de force sur ce dossier. Longoria tiendra sa parole et respectera ce "gentlemen's agreement" si un grand club le convoite, et se résignera à voir Milik quitter Marseille, six mois à peine après son arrivée.

Caleta-Car et Kamara partiront si des offres sérieuses se présentent

Côté départs, certains joueurs ont une porte de sortie. En cas d’offre intéressante, Sampaoli et Longoria ne retiendront pas Duje Caleta-Car. Le joueur croate, vexé de ne pas avoir été transféré à Liverpool cet hiver, espère que les Reds reviendront à la charge et rêve d’Angleterre.

Le technicien argentin apprécie énormément les qualités de Bouba Kamara, mais il sera LA grosse valeur marchande de l’OM cet été. En cas de transfert qui ne pourrait se refuser, Marseille s’inclinera, Sampaoli en a conscience, ce sujet a été évoqué avec la direction de l’OM.

L’avenir de certains joueurs comme Dario Benedetto ou Hiroki Sakaï reste en stand-by et dépendra d’éventuelles offres ou de leur souhait ou non de poursuivre l’aventure à Marseille. Le tout sans avoir la garantie d’être titulaire sous Sampaoli, qui apprécie leur profil, sans en faire des joueurs prioritaires à ses yeux.