Mercato: Théo Zidane a prolongé au Real Madrid, selon The Athletic

Ça bouge dans la famille Zidane. Théo Zidane, troisième fils de Zinédine Zidane va poursuivre sa jeune carrière au Real Madrid annonce dimanche The Athletic. Pas sous les ordres de Carlo Ancelotti mais, comme la saison passée, avec le Castilla dirigé par Raul, légende du Real et ex-équipier de Zizou chez les Galactiques. Le grand milieu de terrain (1,94m) a prolongé d’un an, jusqu’en 2024, conformément à un accord tacite avec les fils de l’ancien numéro 5.

Théo Zidane s'est déjà entraîné avec l'équipe première

Né à Marseille en 2002, Théo Zidane a rejoint le Real en 2010. Celui qui a remporté la Youth League en 2020 avec le club merengue a disputé 31 matchs la saison passée avec la réserve. Il s’est entraîné à plusieurs reprises avec l’équipe première. Considéré par certains comme le plus doué des quatre fils de Zinédine Zidane, il a évolué en équipe de France dans les sélections de jeunes, avec les U16 (1 sélection), U17 (16 sélections) et U20 (4 sélections).