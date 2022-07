Manchester United: l'Arabie saoudite offre un pont d'or à Cristiano Ronaldo

Annoncé partant de Manchester United lors du mercato estival, Cristiano Ronaldo a reçu une offre financière très juteuse en provenance du Golfe, selon les informations de AS.

Ce n'est jamais facile de reprendre le cours d'une histoire avec une ancienne équipe. Revenu à Manchester United pendant l'été 2021, Cristiano Ronaldo pourrait déjà faire ses valises et quitter les Red Devils lors du mercato estival. Incapable d'aider le club à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l'attaquant portugais souhaiterait partir.

Si plusieurs prétendants de renom comme Chelsea, Naples ou encore le Bayern Munich, Barcelone et même le PSG ont parfois été évoqués, aucune offre ferme n'est arrivée d'Europe. Au contraire de la proposition XXL formulée par une formation saoudienne selon les informations des chaînes TVI et CNN confirmées par le journal AS. Une équipe saoudienne dont le nom n'a pas filtré aurait proposé un package global estimé à 300 millions d'euros pour boucler le transfert du quintuple Ballon d'or.

Un énorme salaire pour deux ans de contrat

A 37 ans, Cristiano Ronaldo a encore signé une grosse saison 2021-2022 avec 24 buts marqués en 38 apparitions sous le maillot de Manchester United. Mais entre les déboires collectifs de l'équipe mancunienne et la mentalité du vestiaire, la star portugaise semble déjà avoir tiré un trait sur son deuxième passage du côté d'Old Trafford. Reste à savoir si l'offre venue du Golfe va le faire quitter l'Europe. Et le club saoudien intéressé par ses services a mis les moyens pour tenter de l'attirer.

Selon le quotidien espagnol, outre une indemnité de 30 millions d'euros versée à Manchester United, Cristiano Ronaldo toucherait 250 millions d'euros de salaire pour deux saisons (soit 125M€/an). Les intermédiaires de ce dossier empocheraient un joli chèque estimé à 20M€ si CR7 venait à rejoindre l'Arabie saoudite.

Ronaldo privilégierait l'Europe

Malgré l'offre XXL en provenance d'Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo voudrait néanmoins évoluer une saison supplémentaire en Europe. Le Portugais souhaiterait encore disposer d'une chance de jouer et gagner la Ligue des champions avec un grand club.

Si bien que le Portugais ne semble pas vouloir accepter la proposition saoudienne selon le journal AS. A quelques mois du Mondial 2022 au Qatar, le joueur lusitanien attendrait plutôt une offre plus concrète de la part d'un cador européen lors du mercato estival.