Pays Bas-Argentine: Van Gaal répond aux dures critiques de Di Maria et propose... d’embrasser Depay sur la bouche

La conférence de presse de Louis Van Gaal a donné lieu à une séquence aussi drôle qu'improbable ce jeudi. Interrogé sur son expérience avec Angel Di Maria, présent dans le groupe argentin, le sélectionneur des Pays-Bas a proposé d'embrasser Memphis Depay présent à ses côtés à la veille du quart de finale du Mondial contre l’Argentine.

Epinglé comme le pire entraîneur de sa carrière par Angel Di Maria, Louis Van Gaal a fait preuve de mansuétude ce jeudi en conférence. Le sélectionneur des Pays-Bas, adversaire de l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, a joué la carte de l’apaisement avec le milieu offensif de l’Albiceleste à la veille de leurs retrouvailles.

"C’est un très bon joueur de foot, et il avait des soucis personnels quand il était à Manchester, il a dit que je suis le pire entraineur qu’il ait connu, a expliqué LVG lors de son passage devant les médias. C’est triste qu’il ait dit ça, c’est la première fois que j’entends une telle chose."

>> Toutes les infos sur le Mondial 2022 en direct

Van Gaal à Depay: "On s’embrasse sur la bouche même s’il faut"

A l’écouter, Louis Van Gaal n’avait aucune idée du ressenti d’Angel Di Maria à son sujet. Pourtant, 'Fideo' ne s’est pas éternisé à Manchester United sous les ordres du Néerlandais. Arrivé en tant que taulier du Real Madrid et finaliste de la Coupe du monde 2014, l’Argentin avait déçu chez les Red Devils. Après seulement une saison, l’ailier s’était envolé vers le PSG afin de rapidement tourner la page LVG.

Mais le sélectionneur des Oranjes n’a gardé aucune rancœur contre lui, ni contre aucun de ses joueurs. La preuve avec Memphis Depay, qui lui a donné du fil à retordre par le passé avant de devenir un cadre de la sélection. De quoi donner lieu à une scène totalement improbable en conférence de presse.

"Un coach doit prendre des décisions, ici à mes côtés j’ai un joueur avec qui j’ai eu des problèmes, mon Memphis, mais maintenant on s’embrasse, on s’embrasse sur la bouche même s’il faut, non tu ne veux pas Memphis, a demandé avec le technicien batave dans un large sourire. Je ne l’avais pas aligné dans cette demi- finale de 2014 (contre l’Argentine) et parfois on prend des décisions difficiles, ou on se trompe."

Après la proposition étonnante, un brin gênante, de son entraîneur, Memphis Depay a d’abord paru un peu surpris avant de poliment refuser. L’attaquant du Barça et des Pays-Bas a ensuite fini par éclater de rire en salle de presse. On attend maintenant de savoir comment se dérouleront les retrouvailles entre Louis Van Gaal et Angel Di Maria, vendredi soir (20h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport), en marge d’un quart de finale à suspense entre les Oranjes et l’Argentine.