Mercato: "Vendre Osimhen cet été ? Jamais !", tranche le président de Naples

Actuel meilleur buteur de Serie A et grand artisan du titre de champion décroché par le Napoli, Victor Osimhen peut s'attendre à être courtisé cet été. Mais son président Aurelio De Laurentiis ne compte pas le voir partir.

Simple coup de bluff ou volonté assumée de conserver à tout prix son meilleur buteur ? Au lendemain du couronnement de son club en Serie A, Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sur l’avenir de Victor Osimhen dans une interview vendredi soir pour l’émission "Cinque minuti" sur la Rai. Et il s’est montré très clair. "Vendre Osimhen cet été ? Non, jamais !", a lancé le président de Naples, d’un ton ferme, alors que son attaquant est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens. Arrivé de Lille il y a trois ans pour 75 millions d’euros, Osimhen a passé un cap cette saison en étant l’un des principaux artisans du titre de champion décroché par le Napoli, le troisième du club après les deux premiers obtenus à l'époque de Diego Maradona (1987, 1990).

Osimhen priorité du PSG

Déjà auteur de 22 buts en 27 rencontres, et bien parti pour terminer meilleur buteur du championnat, le Nigérian de 24 ans s’est affirmé comme un redoutable avant-centre. Rapide, puissant, précis, il ne cesse de progresser sous les ordres de Luciano Spalletti, après deux premières années perturbées par des blessures. A en croire la presse italienne, Naples ne lâchera pas son joueur pour moins de 150 millions d’euros. Manchester United et Chelsea sont notamment sur le coup. Comme révélé fin mars par RMC Sport, le PSG en a aussi fait sa priorité. Luis Campos a ainsi rencontré son entourage, mais le dossier s’annonce complexe. Parce que Naples sera gourmand et parce que l'ex-Lillois, sous contrat jusqu’en 2025, n’a jamais caché son attirance pour la Premier League.

Au micro de la Rai, De Laurentiis a aussi fait le point sur le dossier Spalletti. Alors qu’il arrivait en fin de contrat, l’homme qui a ramené Naples au sommet du football italien va logiquement poursuivre l'aventure. "Je le voulais depuis dix ans, je l'ai finalement fait venir ici (en 2021) et il a ramené le club en Europe après la crise du coronavirus. Maintenant, j'aimerais qu'un cycle s'ouvre sous sa direction, car c'est un grand leader. C'est pourquoi j'ai levé l'option (pour le prolonger), maintenant c'est à lui de jouer. Naples est né d'une sirène, Parthénope, il faut donc en tomber amoureux. Luciano a dit qu'il était tombé amoureux de cette ville. Il a gagné son premier Scudetto ici, il est devenu un héros et il est juste qu'il en profite", a déclaré De Laurentiis dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport.