Mercato: Osimhen, Kvaratskhelia... quel avenir pour les héros de Naples?

Devenu officiellement champion d'Italie jeudi soir, Naples doit déjà préparer la suite et le mercato à venir. Son meilleur buteur Victor Osimhen, priorité du PSG cet été, pourrait notamment partir.

Et maintenant ? Sacré champion d’Italie pour la troisième fois de son histoire, Naples va pouvoir savourer quelques semaines, emporté par la folie de tifosi qui attendaient de revivre le bonheur d’un titre depuis ceux décrochés à l’époque de Diego Maradona (1987, 1990). Mais, très vite, passées les célébrations de ce Scudetto obtenu au bout d’une saison immense, il faudra préparer l’exercice à venir pour la direction napolitaine. Et définir les contours d’un effectif qui pourrait être en partie remanié.

Sur le banc, le maestro Luciano Spalletti devrait logiquement rempiler, avec à la clé une revalorisation salariale pour celui qui avait jusqu'ici l'image de l'éternel second dans son pays. A 64 ans, l’ancien de la Roma se voit continuer, même s’il se doute qu’il va perdre des soldats cet été. Difficile par exemple d’imaginer Victor Osimhen rester.

· Osimhen, cible du PSG et d'autres grosses écuries

Le président Aurelio De Laurentiis le sait, certaines écuries européennes sont prêtes à aligner les zéros pour s’offrir l’attaquant nigérian de 24 ans, grand artisan du couronnement napolitain avec ses 22 buts inscrits en 27 matchs de Serie A. Arrivé de Lille il y a trois ans pour 75 millions d’euros, il pourrait repartir pour plus du double. A en croire la presse italienne, Naples attend au moins 150 millions d’euros pour son serial buteur, qui plaît beaucoup à Manchester United et Chelsea. Paris est aussi sur le coup. Comme révélé par RMC Sport, Luis Campos en a même fait sa priorité. Le Portugais a rencontré son entourage, mais le dossier s’annonce complexe. Parce que Naples sera gourmand et parce que le joueur n’a jamais caché son attirance pour la Premier League.

· Naples veut augmenter Kvaratskhelia

Inconnu du grand public au moment de sa signature il y a un an, Khvicha Kvaratskhelia sera lui aussi courtisé. Avec son gros volume de jeu, son sens du dribble et sa faculté à faire danser les défenses adverses, l'élégant ailier géorgien de 22 ans a mis tout le monde d’accord, au point de faire oublier le capitaine Lorenzo Insigne, parti au Canada. Peut-il être vendu dès ce mercato ? Comparé à Franck Ribéry par son sélectionneur Willy Sagnol, celui qui compile 12 buts et 12 offrandes en championnat a un temps été évoqué du côté du Real Madrid. Mais Naples ne compte pas le lâcher, et songerait à doubler son salaire d’après La Gazzetta.

· Kim courtisé par la Premier League

Même chose pour Kim Min-Jae. Devenu le taulier de la défense napolitaine après avoir failli signer à Rennes l’été dernier, le roc sud-coréen (26 ans) serait dans le viseur de plusieurs équipes anglaises. Selon le Daily Mail, Manchester United, Chelsea et surtout Tottenham sont venus aux renseignements, alors que Naples souhaiterait rapidement étendre son contrat.

· Des prolongations bouclées, Ndombele en fin de prêt

En attendant, le club a bouclé des dossiers importants avec les prolongations ces dernières semaines du portier Alex Meret, des milieux André-Frank Zambo Anguissa et Stanislav Lobotka ou encore du défenseur Juan Jesus. L’option d’achat de Giovanni Simeone, doublure utile d’Osimhen cette saison, devrait aussi être levée contre un chèque de 12 millions d’euros pour l’Hellas Vérone.

Prêté avec une option d’achat estimée à 20-30 millions d’euros, l'ancien Lyonnais Tanguy Ndombele pourrait, lui, rentrer à Tottenham après une saison en Italie qui lui aura permis d'accrocher un premier trophée à son palmarès. Du côté des arrivées, Naples suit de près la pépite danoise Rasmus Hojlund, attaquant de 20 ans de l'Atalanta, et le milieu offensif argentin Thiago Almada (22 ans), devenu champion du monde au Qatar et qui appartient à Atlanta United.