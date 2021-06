Mercato: Villas-Boas juge inéluctable un départ de Mbappé vers le Real Madrid

André Villas-Boas, dans une interview à SportBild, estime que Kylian Mbappé finira par quitter le PSG et rejoindre le Real Madrid dans un futur plus ou moins proche.

Sans club depuis son départ fracassant de l'Olympique de Marseille en février, André Villas-Boas a accordé un entretien au magazine allemand Sport Bild. L'entraîneur portugais a alors évoqué la situation de Kylian Mbappé, dont le nom est régulièrement associé au Real Madrid alors qu'il se trouve à un an de la fin de son contrat.

"Je pense que Mbappé finira au Real Madrid tôt ou tard", a déclaré André Villas-Boas, selon une retranscription de l'agence de presse espagnole EFE. "Cristiano Ronaldo a signé au Real Madrid en tant que star, et il est devenu encore plus fort. Je pense que Mbappé peut faire de même", a-t-il également affirmé.

"Pas de coups en douce"

Kylian Mbappé n'a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Les négociations pour une éventuelle prolongation au Paris Saint-Germain n'ont toujours pas abouti, et laissent le club de la capitale dans une situation inconfortable à un an de la fin du contrat (2022).

"Je ne ferai pas de coups en douce ni en traître", a cependant fait savoir le champion du monde de 22 ans, dans une récente interview accordée à France Football. "Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile. (...) Je n'essaie pas de gagner du temps. Je prends juste le temps de la réflexion pour être sûr de mon choix final", a-t-il aussi dit.

En attendant la fin de l'Euro, que Kylian Mbappé veut disputer en étant pleinement concentré, le PSG continue d'afficher publiquement de la confiance sur ce dossier. "Je vais être clair: Kylian va rester à Paris. On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre", a assuré le président Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L'Équipe. "Tout ce que je peux dire, c’est que ça avance bien", a-t-il ajouté concernant les discussions avec le joueur et son entourage.