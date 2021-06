Euro: Mbappé oublié dans le top 5 des joueurs les plus rapides ?

L'UEFA a communiqué ce jeudi un top 5 des joueurs les plus rapides lors de la première journée de l'Euro. Un classement où ne figure pas Kylian Mbappé, pourtant annoncé à 37km/h selon la Gazzetta dello Sport.

L'impression de vitesse de Kylian Mbappé était saisissante. Sur une accélération en fin de match, l'attaquant français a doublé Mats Hummels pour filer seul face au but. Mais Mbappé a été repris dans la surface de réparation, après un tacle assez litigieux qui n'a pas permis aux Bleus d'obtenir un penalty.

Mbappé flashé à 37,6km/h par la Gazzetta

Si la Gazzetta dello Sport annonce avoir flashé Kylian Mbappé à 37,6km/h en vitesse maximale, pour une moyenne de 34km/h sur son sprint. De quoi rappeler aux supporters des Bleus des souvenirs datant de la Coupe du monde 2018, où le Français avait déjà livré un sprint dingue face lors du huitième de finale face à l'Argentine, obtenant alors le penalty après une faute de Marcus Rojo.

Mais dans un top 5 des joueurs les plus rapides communiqué par l'UEFA ce jeudi, Kylian Mbappé n'y figure étonnamment pas. A la première place, on y retrouve le latéral gauche italien Leonardo Spinazzola, flashé à 33,8km/h lors de la première journée face à la Turquie (3-0). Le joueur de l'AS Rome a été plus rapide que Daniel James (33,5km/h) et Raheem Sterling (33,1 km/h).

Ce top 5 est complété par le Suisse Breel Embolo et l'Italien Giovanni Di Lorenzo. Kylian Mbappé aura une nouvelle occasion de figurer dans le top 5 de la deuxième journée, avec un match contre la Hongrie ce samedi (15h), à Budapest. Pour rappel, les Bleus termineront leur phase de groupes, toujours à Budapest, le 23 juin face au Portugal.