Mercato: viré par l'OL la semaine passée, Bosz pourrait déjà rebondir en Premier League

L'ancien coach de l'OL, Peter Bosz, démis de ses fonctions la semaine dernière, est déjà en contact avec une autre écurie. Le technicien néerlandais pourrait rebondir en Angleterre, du côté de Wolverhampton, où son profil plaît beaucoup.

Tout juste libre depuis son éviction du banc lyonnais le 9 octobre dernier, Peter Bosz serait d'ores et déjà en passe de retrouver un club. Le technicien néerlandais, qui avait fait les frais d'un début de saison très compliqué avec les Gones, a tapé dans l'oeil d'une écurie de Premier League à en croire les informations du Telegraph.

Bosz la priorité de Wolverhampton pour remplacer Lage ?

Le quotidien britannique avance que des discussions ont même déjà eu lieu entre la direction de Wolverhampton et l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen, et celles-ci semblent s'être bien passées. Au point que Bosz fasse désormais partie de la shortlist des possibles futurs entraîneurs du club. Les Wolves sont à la recherche d'un nouveau chef de meute après l'éviction, le 2 octobre dernier, du Portugais Bruno Lage.

La réputation du Néerlandais en Europe reste haute tandis que sa philosophie de jeu, avec un jeu porté vers l'avant et un pressing haut, semble plaire beaucoup aux dirigeants du club anglais, actuellement englué à la 17e place en championnat. D'autres noms sont évoqués mais les options menant au retour de Nuno Espirito Santo, à l'ancien défenseur Rob Edwards ou au coach des Queens Park Rangers, Michael Beale, semblent plus compliquées. Le choix numéro un, Julen Lopetegui, est tombé à l'eau avec le désir de l'ancien manager de Séville de rester en Espagne pour s'occuper de son père.

Les discussions devraient se poursuivre dans les prochains jours avec Bosz. Le choix du nouveau coach pourrait, lui, être officialisé d'ici la semaine prochaine. En attendant, Steve Davis et James Collins seront sur le banc ce mardi pour le match de Premier League face à Crystal Palace.