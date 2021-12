Mercato: Vlahovic serait le plan B du Barça en cas d'échec pour Haaland

Mundo Deportivo, le Barça aurait un plan B en cas d'échec du transfert d'Erling Haaland cet été. Les Catalans auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant serbe de la Fiorentina Dusan Vlahovic. Selon, le Barça aurait un plan B en cas d'échec du transfert d'Erling Haaland cet été. Les Catalans auraient jeté leur dévolu sur l'attaquant serbe de la Fiorentina Dusan Vlahovic.

Un plan B moins onéreux pour le Barça? Le FC Barcelone aurait déjà trouvé une autre cible, en cas d'échec du transfert d'Erling Haaland. Même si l'attaquant norvégien serait "le rêve" de la direction du club pour la saison prochaine, Mundo Deportivo révèle que Dusan Vlahovic serait l'alternative. Âgé de 21 ans comme son concurrent du Borussia Dortmund, le Serbe devrait être transféré pour un montant inférieur à Haaland.

Une arrivée Haaland nécessaire sur un plan marketing

Le Barça a besoin d'un attaquant buteur comme le Norvégien en raison de ses qualités indiscutables, de son physique impressionnant et de son énorme potentiel. Son arrivée permettrait au club de retrouver cette figure emblématique mondiale dont tout grand club a besoin pour conserver sa place au sommet, avec l'impact économique en termes de branding que cela impliquerait.

Mais, malgré l'alchimie qui existe entre le président du club, Joan Laporta, et son agent, Mino Raiola, il est clair qu'il s'agit d'une opération économiquement complexe et coûteuse. Et les Catalans, indépendamment de la signature d'Álvaro Morata lors du mercato d'hiver, envisagent d'autres alternatives en cas d'échec du transfert de Haaland, dont une très sérieuse. Il s'agit de Dusan Vlahovic, un avant-centre serbe de 21 ans de la Fiorentina.

Haaland est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'au 30 juin 2024. Même si, selon divers rapports, le Norvégien pourrait activer une clause de sortie de 75 millions d'euros, son prix serait très élevé, tout comme la commission de Mino Raiola et de son père, Alf-Inge. Et il a également des prétendants dont le pouvoir d'achat est aujourd'hui supérieur à celui du Barça, comme le Real Madrid et plusieurs clubs de Premier League. Pour séduire Haaland, il faut bien sûr garantir sa présence dans la prochaine Ligue des champions.

Vlahovic déjà proche du Barça en 2020

"L'opération Vlahovic" est moins complexe et moins coûteuse, même si elle n'est pas bon marché non plus. Le contrat du numéro 9 se termine en 2023, ce qui pourrait contraindre la Fiorentina d'écouter les offres dès l'été 2022 et de ne pas exiger un montant exorbitant. Ses 21 buts la saison passée en Serie A et ses 16 buts cette saison font de lui l'un des "chouchous" du marché international et la liste des clubs intéressés est très longue. L'Atletico a tenté de le signer dès l'été dernier, en vain. La Fiorentina demandait alors 50 millions.



Ses agents l'ont proposé au Barça en 2020, lors de la libération de Luis Suárez, pour un prêt avec option d'achat, mais il n'y avait pas eu d'entente avec la Fiorentina. Maintenant, le contact est plus fluide.