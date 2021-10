Mercato: Tchouaméni, nouvel objectif du Real Madrid

Selon Marca, le Real Madrid a fait d’Aurélien Tchouaméni (21 ans), milieu de terrain de Monaco très bon avec les Bleus en Ligue des nations, son nouvel objectif pour renforcer son entrejeu l’été prochain.

La défaite de l’Espagne face à la France en finale de la Ligue des nations (2-1) n’a pas laissé qu’un goût amer à la presse espagnole. Tout en étant très remontés contre l’arbitrage, les médias ont aussi profité de la rencontre pour souligner le talent de certains joueurs français. Celui d’Aurélien Tchouaméni (21 ans) a particulièrement marqué les esprits. Le milieu de terrain monégasque se retrouve, ce mardi matin, en une de Marca, l’un des plus importants quotidiens sportifs madrilènes.

Selon le journal, il est devenu "le nouvel objectif du Real Madrid" sur le marché des transferts, l’été prochain. Les Merengues suivent ses prestations de "longue date" et n'ont pas manqué sa très belle prestation en finale contre l’Espagne (2-1). Le joueur formé à Bordeaux a profité des absences de N’Golo Kanté et Adrien Rabiot pour débuter aux côtés de Paul Pogba. Et il a parfaitement saisi sa chance, sans se laisser envahir par la pression.

L’objectif du Real Madrid reste le recrutement de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Le club tente d’obtenir un accord avec l’attaquant dès le mois de janvier afin de le récupérer gratuitement en juin. Mais il s’active sur les autres dossiers comme celui de densifier son entrejeu où Casemiro est le seul vrai spécialiste de l’effectif à la récupération. Les fins de contrat de Marcelo, Gareth Bale ou Isco permettront au club d’économiser de gros salaires et de recruter.

La Juventus et Chelsea aussi sur le coup

Il faudra y mettre le prix pour un joueur sous contrat jusqu’en 2024 avec Monaco et acheté 18 millions d’euros à Bordeaux en janvier 2020. Sa valeur est actuellement estimée à 35 millions d’euros même si le prix pourrait grimper. Car le Real n’est pas seul sur le coup. Selon la presse italienne, la Juventus suit aussi avec beaucoup d’intérêt son évolution, tout comme Chelsea. Le club espagnol compte sur son suivi de longue date sur ce dossier pour faire pencher la balance en sa faveur.