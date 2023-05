Mercato: Xavi dévoile son "plan tactique" pour un retour de Messi au Barça

Dans une interview accordée à Sport, alors que sa prolongation est imminente à la tête du Barça, l'entraîneur du club catalan Xavi ne fait pas mystère de ses intentions concernant Lionel Messi, qu'il espère voir débarquer cet été.

"J'ai dit au président (ndlr, Joan Laporta) que le retour de Messi était logique. Il n'y a aucun doute, il est parfait pour notre système et notre idée. J'ai le plan tactique en tête avec Leo", a-t-il déclaré à Sport.

"Messi a encore quelques années devant lui"

Le Barça qu’il a façonné depuis son arrivée ne changerait pas avec l’arrivée de Messi, assure-t-il. "Non, ce serait pratiquement la même chose, la même idée et le même modèle", avec un septuple Ballon d’or qu’il imagine déjà évoluer "comme faux neuf, comme ailier, ou comme joueur plus à l'intérieur du jeu". Xavi estime que Lionel Messi est quasiment devenu un "milieu de terrain", et balaie le scepticisme qui entoure la forme physique de l'Argentin, et sa capacité à peser dans une rencontre à haute intensité: "Il est vrai qu'il a peut-être perdu son explosivité, mais nous avons aussi vu un Messi extraordinaire à la Coupe du monde, avec de l'explosivité, je pense qu'il a encore quelques années devant lui, à un très haut niveau."

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Lionel Messi ne prolongera pas son aventure dans la capitale, comme l'avait annoncé RMC Sport. Désireux de retrouver le club de sa vie, Messi doit composer avec les envies de son entourage, et notamment de son père et agent, Jorge, qui considère avec intérêt ce que l'Arabie saoudite serait prête à lui offrir. Le Barça doit aussi régler la question de sa masse salariale avant d'espérer réaliser ce transfert que toute la Catalogne espère. Bref, le retour de Messi au Barça n'est pas encore fait, loin de là, mais tout le monde s'y prépare à Barcelone, y compris Xavi.